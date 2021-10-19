Глава Пентагона Остин: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО

Киев, 19 октября. Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Напомним, 19 октября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, где встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном. Коллеги провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление партнерства между странами в Черноморском регионе и вступление Украины в НАТО.

«Мы поддерживаем оборонную реформу Украины и ее стремление стать членом НАТО», — заявил Остин по завершении переговоров.

Таран также добавил, что обсудил с главой Пентагона реализацию совместных проектов, направленных на развитие фундаментальных способностей Вооруженных сил Украины, необходимых для обеспечения обороны страны на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что 18 октября руководитель оборонного ведомства США Ллойд Остин посетил в Грузию с официальным визитом, передает телеканал «360».