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Глава Пентагона Остин: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО
Армия
Глава Пентагона Остин: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Киев, 19 октября. Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Напомним, 19 октября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, где встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном. Коллеги провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление партнерства между странами в Черноморском регионе и вступление Украины в НАТО.

«Мы поддерживаем оборонную реформу Украины и ее стремление стать членом НАТО», — заявил Остин по завершении переговоров.

Таран также добавил, что обсудил с главой Пентагона реализацию совместных проектов, направленных на развитие фундаментальных способностей Вооруженных сил Украины, необходимых для обеспечения обороны страны на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что 18 октября руководитель оборонного ведомства США Ллойд Остин посетил в Грузию с официальным визитом, передает телеканал «360».

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