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Депутат Водолацкий объяснил травлю «Мисс Украина Вселенная — 2021» Неплях в Сети
Общество
Депутат Водолацкий объяснил травлю «Мисс Украина Вселенная — 2021» Неплях в Сети
instagram.com  /  @neplyah

Победительницу конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анна Неплях столкнулась с жесткой критикой сограждан за использование русского языка в своем личном блоге. В разговоре с ФАН депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий объяснил травлю модели в Сети.

Как отметил собеседник Федерального агентства новостей, на русском языке на Украине говорит большинство граждан страны.

«Все чиновники, начиная с [президента Украины Владимира] Зеленского, в быту разговаривают только на русском языке, потому что русский язык — это язык общения, и иного языка они не знают. Зеленский, приезжая в заграничные командировки, общается только на русском, потому что украинскую «мову» там не понимают. Да и сам Зеленский не понимает. Только малая часть, 0,2–0,3%, на Украине хорошо знает украинскую «мову». Все остальные по вершкам нахватали, но сути не могут понять», — отмечает депутат.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

По его мнению, Анна Неплях подверглась нападкам со стороны сограждан не просто так, а из-за политических настроений действующей украинской власти.

«Сегодня боязнь «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация), боязнь нацистов и сумасшедших людей, которые сегодня там [на Украине, — Прим. ФАН] правят бал, позволяют издеваться над людьми. Поэтому девочка и подвергается нападкам, как и многие другие», — говорит Водолацкий.

На бытовом уровне, по словам спикера, большинство украинцев хочет вернуться во времена до 2014 года, хотят уйти от того кошмара, который сегодня существует на их родине: разруха и нищета. Он обращает внимание, что подобный принцип управления государством может привести к повторению печальной истории.

«Русофобия, которая произрастает на Украине, основывается на нацизме. И в этом большая беда, беда всей Европы. Потому что, не задушив националистическую идеологию, она даст свои ростки в Прибалтике, Польше и дальше будет распространяться по всему ЕС, а потом будет поздно. Потом опять будут уничтожения по расовому признаку людей, грабежи, насилие — все то, что проходило в прошлом столетии», — заключил депутат.

Ранее Виктор Водолацкий прокомментировал высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о Луганске и Донецке. Киевский чиновник призвал граждан отказаться от использования термина «Донбасс».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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