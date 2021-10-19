Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова похвасталась дорогостоящим подарком на день рождения

Москва, 19 октября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова продемонстрировала поклонникам дорогой презент, который ей преподнесли на день рождения. Знаменитость получила в подарок часы Rolex.

Звезда телестройки, которой исполнилось 36 лет 18 октября, похвасталась роскошным аксессуаром на своей странице в Instagram. Феофилактова опубликовала несколько снимков, сделанных в шикарном московском ресторане. Можно предположить, что знаменитость пришла сюда отметить день рождения с таинственным ухажером, который и преподнес ей подарок.

«Для меня», — написала звезда реалити-шоу на английском языке.

Бывшая участница «Дома-2» выбрала для визита в заведение изумрудное платье с высокой талией и глубоким декольте. Коробка и пакет с часами удивительным образом подошли по оттенку к ее наряду. Феофилактова не преминула примерить Rolex прямо в ресторане.

Подписчики звезды телестройки назвали такой дорогостоящий подарок очень достойным. По примерным оценкам, стоимость таких часов превышает 800 тысяч рублей.

Евгения Феофилактова была замужем за Антоном Гусевым, с которым они развелись пять лет назад. У знаменитости есть сын Даниэль от бывшего супруга. Недавно звезда «Дома-2» объявила, что хочет лишить экс-мужа родительских прав, поскольку он посадил ребенка за руль.