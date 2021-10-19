То, что «Газпром» не поставляет дополнительные объемы газа через Украину, — проблема Киева, но не европейских потребителей российского газа и не России, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.

«Газпром» не бронирует дополнительные мощности

Согласно информации платформы RBP, российская корпорация «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транспортировке голубого топлива через Украину в ноябре.

Сообщается, что «Оператор ГТС Украины» выставил предложение на энергетическом аукционе, где предлагал транзитные мощности в размере до 9,8 млн кубов ежесуточно через станцию «Суджа». Помимо этого, компания предложила прокачивать до 5,2 млн кубических метров газа в сутки через «Сохрановку».

Отечественный газовый холдинг оставил данные предложения по дополнительному транзиту в ноябре без внимания. Аукцион проходил как дополнительные торги к бронированию на основе долгосрочных соглашений в 40 млрд кубометров ежегодно.

«Украину никто не обижает»

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что «Газпром» стабильно поставляет газ в Европу. С начала года до середины октября «Газпром» увеличил экспорт в Европу на 13% к аналогичному периоду 2020 года до 152,2 млрд кубометров. На 28,2% выросли поставки газа в Германию, на 16,3% — в Италию, в несколько раз увеличились поставки в Румынию и Сербию, даже Польша увеличила за этот период импорт трубопроводного газа из России на 10% в годовом выражении.

Федеральное агентство новостей /

«На 2022 год у «Газпрома» продажи газа в Европу уже законтрактованы. Поэтому платить за дополнительные мощности ГТС Украины «Газпрому» не имеет никакого экономического смысла. Вместе с тем и Украину никто не обижал, двусторонний контракт до 2024 года действует, даже обсуждается его продление после 2024 года. То, что «Газпром» не поставляет дополнительные объемы газа через Украину, — это проблема Украины, но не европейских потребителей российского газа и не России. Есть в конечном счете «Северный поток — 1» и «Ямал-Европа». Так что «Газпром» поставляет газ в Европу ровно в тех объемах, в которых требуется его клиентам. Остальное — не проблема «Газпрома», — заключила Наталья Мильчакова.

Времена меняются

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода заметил, что времена меняются на глазах. Экономическая целесообразность и эффективность работы сегодня становятся приоритетом сотрудничества между ключевыми странами ЕС и Россией. «Газпром» никому ничего не должен и продолжает операционную деятельность в рамках подписанных договоров и непростой регуляторной среды. Совсем не обязательно отказываться заключать новые договоры на дополнительный транзит объемов голубого топлива через Украину и Польшу. Сегодня российский газовый гигант реализовал диверсифицированные маршруты поставки через трубопроводы «СП-1», «СП-2» и «Турецкий поток».

«В результате Украина и Польша продолжат терять объемы прокачки российского газа западноевропейским потребителям. Вместе с резким сокращением транзита статус этих стран на энергетической карте Европе продолжит обесцениваться, стремясь к реальному положению дел. Развязка близка, об этом хорошо понимают в Киеве и Варшаве. Транзит из Украины в Венгрию обнуляется, европейские трейдеры перед наступлением холодов реэкспортируют остатки запасов газа из украинских ПХГ. Польше достанется лишь одна треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа». Украине и Польше после неудачных попыток политизировать и притормозить развивающееся энергетическое сотрудничество ЕС и России приходится подстраиваться под реальность. Неожиданным шагом с их стороны стала подача заявок на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». Это хороший шаг с точки зрения прозрачности крупнейшего энергетического проекта десятилетия между Россией и ЕС, участники рынка могут обменяться неполитизированными мнениями по техническим вопросам», — пояснил Андрей Лобода.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

По его словам, сегодня американские партнеры ЕС не готовы завоевывать европейский рынок и конкурировать с Россией на газовом рынке. Американский сжиженный газ уходит в Азию по ценам, которые намного выше европейских. Вполне вероятно, Украине и Польше для компенсации потерь будет интересным подавать иск за иском «Газпрому» в международные суды. В этом они неплохо набили руку. Политический фактор оказывает серьезный сдерживающий эффект для ускоренного роста котировок «Газпрома». За 12 месяцев на Мосбирже котировки «Газпрома» выросли 2,23 раза. Среднесрочная целевая цена акции российского газового гиганта в ноябре стремится к 400 руб.

«Рынок трансформируется, его участники и далее будут сокращать прокачку газа через Украину и Польшу, поскольку новые маршруты дешевле и надежнее, их транзитные риски стремятся к нулю. Наши соседи, по оптимистичным прогнозам, недосчитаются порядка 3 млрд долларов на фоне упавших транзитных объемов. Россия сегодня покрывает около трети потребления газа в странах ЕС, доля российского газа в Европе может подрасти к весне следующего года до 40%, а после введения в строй и коммерческого запуска «Северного потока — 2» накал политических спекуляций по теме российского транзита через Украину пойдет на спад», — заключил Андрей Лобода.

«Газпром» сообщает, что в течение девяти с половиной месяцев текущего года компания нарастила газодобычу на 16,6% и вышла на уровень в 399,4 млрд куб. м. Экспорт сырья вырос на 13,1% и составил 152,2 млрд кубометров. В сентябре были показаны рекордные значения добычи — 40,8 млрд кубов.