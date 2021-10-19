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Работница зоосада в Иркутске приютила у себя дома дикобраза-альбиноса
Общество

Полуторамесячный детеныш дикобраза прибыл в Иркутск из Москвы, где его уже ждала Анастасия Стоцкая. Девушка имеет богатый опыт общения с животными, так как работает в местном зоосаде. У иркутянки дома живут коты и крыса, у которых теперь появился белоснежный сожитель. Характер у Ланы, так назвали гостью, оказался совсем не колючим.

«Неимоверно милое создание. Я до этого была знакома только со взрослыми дикобразами, тем не менее, это очень милое создание, несмотря на то, что они очень пугаются. То есть они не особо кому-то доверяют, но от их милоты ты просто таешь», — призналась хозяйка животного.

Анастасия вспоминает, как Лана, оказавшись в непривычных для себя условиях, всего боялась и пряталась. Но потом она постепенно привыкла и теперь не отходит от своей новой мамы. Девушка гладит, играет и кормит сожительницу, как обычного домашнего котенка, который то и дело просится на руки, чтобы ему почесали пузико.

«Такие альбиносы рождаются полностью белыми. Родители понимают, что, у них в стае нет кого-то белого — это почти невозможно — не знают, что делать с этим существом. Не кормят, не защищают, от этого животное гибнет», — объяснила Анастасия.

К сожалению, Лана не сможет долго остаться в семье, к которой она уже успела привыкнуть. Колючего питомца придется отнести в зоосад, где сперва она будет жить в отдельном вольере, а потом с сородичами. Повезет какому-то иркутскому дикобразу, которому достанется такая красивая блондинка, да еще и москвичка.

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россия спасение дикобраз
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