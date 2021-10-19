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Журналистка Гэмбл показала торт с фотографией Путина и провокационной надписью

  /   Обновлено: 19 октября 2021 14:34
Политика
Журналистка Гэмбл показала торт с фотографией Путина и провокационной надписью
ТАСС  /  Метцель Михаил

Вашингтон, 19 октября. Американская журналистка канала CNBC Хедли Гэмбл продолжает публиковать в соцсетях фотографии, посвященные ее недавнему интервью с президентом России Владимиром Путиным. На этот раз друзья подарили репортеру торт с фотографией российского лидера и провокационной надписью.

По словам журналистки, торт она делала не сама — необычный подарок ей подготовили друзья. На лакомство нанесено растянутое изображение российского лидера с комментарием: «Слишком красива!» Так друзья Гэмбл обыграли иронический комментарий Путина в адрес репортера во время интервью на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», когда сотрудница канала CNBC несколько раз задала российскому лидеру один и тот же вопрос, несмотря на то, что уже получила ответ.

«Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно — она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал», — оценил тогда президент России поведение Гэмбл.

Мнения в комментариях под публикацией разделились. Одни восхищаются внешностью журналистки, другие — критикуют ее за недостаточный профессионализм.

«Сначала это была (журналистка. — Прим. ФАН) Меган Келли, теперь — Хедли Гэмбл. Уважаемые NBC и CNBC, вы можете, пожалуйста, посылать Путину нормальных интервьюеров, а не клоунов», — негодует один из пользователей.

«Честно признаться, вы — роскошная женщина. Я постоянно говорил себе: как прекрасна эта журналистка! Кто это?» — не сдержал эмоций другой.

Интервью Путина Хедли Гэмбл стало одним из самых обсуждаемых событий в медиапространстве последних лет. Сама журналистка активно этому потворствует, публикуя фотографии своих ног на фоне президента России. Однако некоторые считают российского лидера главным героем этой истории. Например, читателей британского издания The Telegraph привело в восторг сдержанное и вежливое поведение Путина в ответ на неприкрытую агрессию интервьюера.

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