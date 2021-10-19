Саудовская Аравия проводит совместные с США военные учения в Красном море

Эр-Рияд, 19 октября. В Красном море начались совместные арабо-американские учения Indigo Defender-21. Об этом сообщает Saudi Press Agency.

На открытии мероприятии присутствовали представитель Военно-морских сил (ВМС) США Дэниэл Бейли, а также заместитель командующего Западным флотом ВМС Саудовской Аравии Мансур бин Сауд аль-Джуаид, который будет руководить учениями.

«Они [учения] направлены на повышение уровня боевой готовности между саудовским и американским флотами, а также на улучшение отношений и военного сотрудничества двух стран», — пояснил Мансур аль-Джуаид.

Маневры продлятся десять дней. В ходе занятий будут отработаны действия по защите портов, обезвреживанию мин на суше и воде. Как утверждается в официальных заявлениях, все это позволит укрепить потенциал безопасного морского судоходства в акватории Красного моря.

Совместные военно-морские учения Саудовской Аравии и США Indigo Defender 21 начались в Красном море. Маневры, которые продлятся 10 дней, направлены на укрепление сотрудничества двух стран в военно-морской сфере, повышение боеготовности флотов. pic.twitter.com/7m9J03zJRg — TRT на русском (@TRTRussian) October 18, 2021

Практически одновременно с этим в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоялись воздушные учения Missile Air War Center 2021. 15 октября сообщалось, что саудовские военные летчики прибыли на авиабазу в Аль-Дафра, чтобы принять в них участие вместе с пилотами из других государств.

«В рамках тренировочных задач отрабатывался целый комплекс действий от ухода в случае наведения средств противовоздушной обороны противника и заканчивая тактическими военными операциями», — заявлялось в итоговом отчете Missile Air War Center 2021.

Самолеты поражали учебные цели, перехватывали условную вражескую авиацию, а также отрабатывали действия в случае поддержки сухопутных операций.

Учения Саудовской Аравии в 2021 году

Indigo Defender-21 были объявлены следом за Nasem Al-Bahr 13. Так назывались совместные двусторонние учебные маневры Саудовской Аравии и Пакистана. Они проходили в начале октября в Карачи.

«Учения включают в себя все виды морских операций, в числе которых надводные, подводные, радиоэлектронные, противоминные действия, а также элементы воздушной обороны», — говорил тогда контр-адмирал Саджер аль-Анези, руководивший маневрами.

Он пояснил, что их главной целью было налаживание оперативности взаимодействия между ВМС Саудовской Аравии и Пакистана. Аналогичные учения с пакистанцами проводились в апреле. Они были объявлены 27 марта и продолжались две недели.

В целом начало весны оказалось весьма насыщенным для саудовской армии. Тогда наблюдался существенный рост активности учений, в которых принимал участие Эр-Рияд.

10 марта прошли совместные тренировки ВМС Саудовской Аравии и Франции. Их назвали White Shark 21. Объявленной целью стало укрепление сотрудничества в области безопасности в регионе.

• The Royal Saudi Naval Forces ???????? (RSNF) and the French ???????? Navy conduct a maritime exercise White Shark-21.



• The exercise enables both navies to exchange experience, develop their capabilities and enhance maritime security operations in the region. pic.twitter.com/MWiOIaz5Gx — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) March 11, 2021

21 марта на военно-морской базе короля Фейсала прошли учения с участием суданских ВМС. В ходе маневров отрабатывались действия по осмотру судов, боевому патрулированию, а также ведению боев в условиях плотной городской застройки.

А уже несколько дней спустя, 23 марта, саудовские моряки совместно с индонезийскими партнерами работали в Красном море. Они оттачивали навыки в отражении атак на нефтяные объекты.

Примерно в это время саудиты провели совместно с греками учения Falcon Eye 1. Их целью стала демонстрация способности ВВС совершать боевые вылеты для авиационной поддержки войск в регионе.

В марте Эр-Рияд направлял свою боевую авиацию в ОАЭ для участия в маневрах Desert Flag. Кроме того, в королевство прибывали подразделения сухопутных войск США для участия в совместных учениях Falcon Claws 3.

Саудиты и США

Вашингтон является одним из главных партнеров и союзников Эр-Рияда на Ближнем Востоке. Этот альянс сложился еще во времена холодной войны с Советским Союзом.

Теперь СССР нет и главным стратегическим противником для Саудовской Аравии и Соединенных Штатов является Тегеран. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп пытался реализовать проект арабского аналога НАТО под названием Middle East Strategic Alliance (MESA).

«Мне нравится король Салман, но я сказал ему — мы защищаем тебя, ты не продержишься и двух недель без нас, вы должны заплатить за наши войска», — рассказал Трамп.

Главными лоббистами нового военного блока стали Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). После объявления о создании MESA в военный союз были приглашены Египет, Иордания, Бахрейн, Катар, Оман.

Arab NATO, MESA... what next? And will it get off the ground this time? - with ⁦@JonathanLanday⁩ & ⁦@wstrobel⁩ https://t.co/DHyNRTaICG — Yara Bayoumy - یارا (@yarabayoumy) July 28, 2018

Однако этот альянс развалился. Арабские государства погрязли в дрязгах, различные группы стран выставляют друг другу претензии. Кроме того, у многих ближневосточных государств особое мнение по отношению к операции в Йемене, в которой Саудовская Аравия и ОАЭ воюют против хуситов из движения «Ансар Аллах» и соседи Эр-Рияда требуют прекратить кровопролитие.

Еще одним препятствием для создания нового военного блока стала слабость вооруженных сил большинства его участников. Единственная боеспособная армия есть у Египта, а у Каира есть свое особое мнение в отношении иранской проблемы. Да и в целом многие ближневосточные страны не собираются идти на обострение отношений с Тегераном.

Wow. #Egypt Reportedly Withdraws From US- Proposed MESA (Arab NATO) Alliance. Skipped last meeting in Saudi.



MESA is crumbling before it even starts. Via @YasFarouk https://t.co/s3V5rvwTMH — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 11, 2019

Сейчас в отношениях американцев и саудитов сохраняется главный центр притяжения взаимных интересов в оборонной сфере. Эр-Рияд закупает у Вашингтона оружие и регулярно заключает контракты. Один из последних был подписан в конце сентября. Объем сделки оценивался в 500 млн долларов.

«Поставки нацелены на поддержку нашего внешнеполитического курса и безопасности нации. Закупленная Саудовской Аравией техника позволит качественно повысить уровень безопасности королевства, которое занимает особое место в поддержании политической стабильности и служит гарантом экономического роста в ближневосточной зоне», — заявили в госдепе.

Белый дом отметил, что контракт ориентирован на усиление Эр-Рияда в его «противостоянии настоящим и будущим угрозам».

В контексте существующей повестки, учения с участием Саудовской Аравии преимущественно носят политический характер. Совместные маневры ближневосточных стран позволяют отрабатывать взаимодействие, но это не говорит, что эмираты и королевства будут сообща реагировать на ту или иную угрозу. У них слишком много противоречий.

???????????????? US soldiers with anti-drone rifles during a military exercise in Saudi Arabia.#USA/#SaudiArabia pic.twitter.com/nqEQa3I6qc — The RAGEX (@theragex) June 27, 2021

Учения Саудовской Аравии с Соединенными Штатами тоже вызывают сомнения в их эффективности в сфере совместного противодействия реальным угрозам. Тегеран, конечно, сохраняет статус одного из главных неприятелей Вашингтона в ближневосточном регионе. Но с иранцами американцы начали вести переговоры по ядерной программе и теперь основной политический враг для Белого Дома — Китай, с которым саудиты враждовать пока не собираются.