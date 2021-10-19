Российско-египетские военные учения «Защитники дружбы — 2021» стартовали в Каире

Каир, 19 октября. Церемония открытия совместных российско-египетских военных учений «Защитники дружбы — 2021» состоялась в республике. Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

Боевые маневры продлятся до 29 октября включительно. В тактических мероприятиях задействованы Воздушно-десантные войска РФ и Египта.

«В рамках учений личный состав отработает взаимодействие при подготовке и ведении боя в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований (НВФ) в условиях пустыни», — говорится в сообщении минобороны.

Для успешного проведения мероприятия создана единая система управления на основе стандартной носимой, спутниковой и мобильной связи войск двух государств. Во время активной фазы разведчики в составе отряда совершат высадку в районе предстоящих боевых действий войск и организуют площадку для прихода основных сил.

Всего в совместных учениях от Российской Федерации задействованы около 100 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного формирования, шесть боевых машин ВДВ БМД-2, четыре самолета Ил-76мд Воздушно-космических сил России. Со стороны Каира — 400 человек из усиленного десантного подразделения, транспортные воздушные суда C-130 Hercules и тяжелые вертолеты Chinook ВВС Египта.

Ранее сообщалось о прибытии ВС РФ в республику для участия в боевых маневрах. Личный состав и техника уже переброшены на место проведения мероприятия.