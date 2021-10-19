Лавров: Россия ждет от НАТО шагов по улучшению отношений

Москва, 19 октября. Российские власти никогда не стремились к ухудшению взаимодействия с НАТО или с любым другим государством, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Официальные представители Альянса должны первыми предпринять шаги к нормализации отношений между Россией и НАТО, сообщил Лавров в ходе встречи с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС, ни с любой другой страной Запада или иного региона мира», — подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, Россия исходит из необходимости дождаться конкретных действий НАТО по улучшению связей.

Ранее представители западного блока под надуманным предлогом объявили о высылке восьми российских дипломатов, аккредитованных при представительстве РФ в Брюсселе. В качестве ответной меры Москва объявила о прекращении работы миссии НАТО в столице РФ с 1 ноября.

Ранее Лавров напомнил, что Россия выступала за участие США в «нормандском формате» переговоров о конфликте на востоке Украины, однако власти Франции и Германии не согласились с данным предложением.