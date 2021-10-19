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Режиссер Клим Шипенко уверен в окупаемости снятого на МКС фильма «Вызов»
Общество
Режиссер Клим Шипенко уверен в окупаемости снятого на МКС фильма «Вызов»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 19 октября. Режиссер картины с рабочим названием «Вызов» Клим Шипенко выразил уверенность, что снятый на Международной космической станции фильм сможет заработать хорошие деньги и окупить бюджет.

У кинематографиста после поездки на МКС осталось около 30 часов материала, снятого в космосе. По его словам, в фильм попадет 25-30 минут видео.

«Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять все, чтобы было минимальное вторжение графики», — сказал режиссер на пресс-конференции ТАСС.

Он убежден, что картина сможет окупиться в прокате. Шипенко подчеркнул, что кино в целом способно зарабатывать большие деньги.

«Думаю, что фильм окупится, у меня есть такие ожидания, они не беспочвенные. Есть интерес мировой, со стороны людей из разных стран, они пишут нам», — сказал автор «Текста» и «Холопа».

Работа над картиной продолжится на Земле приблизительно до конца 2022 года. В космос вместе с Шипенко полетела актриса Юлия Пересильд, которая исполняет главную роль в ленте. Пока дата релиза «Вызова» не определена.

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