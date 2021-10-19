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Патрульный корабль «Сергей Котов» войдет в состав Черноморского флота ВМФ РФ до конца года
Армия
Патрульный корабль «Сергей Котов» войдет в состав Черноморского флота ВМФ РФ до конца года
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 19 октября. Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» поступит на вооружение Черноморского флота ВМФ России до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К настоящему моменту на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям, которые начнутся в ближайшее время. В рамках испытаний на корабле проверят работу энергетической установки, рулевого устройства, средств связи и навигации, а также других систем и оборудования. «Сергей Котов» поступит в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Они вооружены артиллерийской установкой калибра 57 миллиметров и зенитным ракетным комплексом. Кроме того, корабли данного типа способны нести вертолеты Ка-27ПС.

Ранее стало известно, что экипаж атомной подлодки ВМФ РФ «Северодвинск» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразил условную морскую цель в Баренцевом море. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания «Циркона» будут завершены в 2021 году, после чего она поступит на вооружение атомных субмарин и надводных кораблей дальней морской зоны, передает «Утро.ру».

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