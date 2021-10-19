Патрульный корабль «Сергей Котов» войдет в состав Черноморского флота ВМФ РФ до конца года

Москва, 19 октября. Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» поступит на вооружение Черноморского флота ВМФ России до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К настоящему моменту на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям, которые начнутся в ближайшее время. В рамках испытаний на корабле проверят работу энергетической установки, рулевого устройства, средств связи и навигации, а также других систем и оборудования. «Сергей Котов» поступит в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Они вооружены артиллерийской установкой калибра 57 миллиметров и зенитным ракетным комплексом. Кроме того, корабли данного типа способны нести вертолеты Ка-27ПС.

Ранее стало известно, что экипаж атомной подлодки ВМФ РФ «Северодвинск» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразил условную морскую цель в Баренцевом море. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания «Циркона» будут завершены в 2021 году, после чего она поступит на вооружение атомных субмарин и надводных кораблей дальней морской зоны, передает «Утро.ру».