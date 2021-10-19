Звезда Голливуда Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Вечные» в сопровождении детей

Лос-Анджелес, 19 октября. Американская актриса Анджелина Джоли вышла в свет в компании пятерых детей. Звездная семья появилась перед публикой на премьере нового фильма от Marvel Studious «Вечные».

Голливудская звезда вышла на красную ковровую дорожку в мешковатом светло-коричневом платье с открытыми плечами от Balmain. Наряд почти полностью скрыл фигуру знаменитости, но при этом подчеркнул ее грудь. На снимках с премьеры Джоли выглядит очень худой.

Интересной деталью в образе актрисы стало необычное украшение на лице. Знаменитость предстала перед гостями мероприятия с тонкой золотистой полоской от нижней губы до подбородка.

Звезду Голливуда сопровождали почти все родные и усыновленные дети. Исключением стал только 17-летний Пакс Тьен. Примечательно, что дочь Джоли Захара надела на премьеру «Вечных» серебристое платье, в котором мать 16-летней девочки была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году.

«У моих детей получились смешанные винтажные образы, включая мое старое платье с премии «Оскар». Мы сделали ставку на винтаж и обновили мои старые вещи», — отметила актриса.

ТАСС / Jordan Strauss/Invision/AP

Журналисты обратили внимание, что 15-летняя Шайло тоже пришла на мероприятие в платье и выглядела при этом просто роскошно. А ведь не так давно девушка-подросток заявляла о желании сменить пол.

Анджелина Джоли была замужем за актером Брэдом Питтом, однако первым ее супругом стал партнер актрисы по фильму «Хакеры» Джонни Ли Миллер. Недавно голливудскую знаменитость заметили на свидании с первым мужем, что спровоцировало слухи об их романе.