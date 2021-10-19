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Голикова предложила объявить в начале ноября неделю выходных из-за COVID-19

  /   Обновлено: 19 октября 2021 14:26
Общество
Голикова предложила объявить в начале ноября неделю выходных из-за COVID-19
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 19 октября. Неделя выходных может быть объявлена в России из-за сложной эпидемиологической обстановки с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее предложение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом она подчеркнула, что для ряда регионов предусмотреть нерабочие дни следует уже с 23 октября. Предприятиям рекомендовано перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленный режим работы

По словам Голиковой, после 7 ноября необходимо крайне аккуратно открывать отрасли, закрытые на время нерабочих дней. Власти регионов должны обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений, добавила чиновница.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 33 740 новых случаев COVID-19. В то же время умерли 1015 человек, что является максимальным показателем за все время пандемии.

Накануне Минздрав РФ призвал ряд регионов усилить меры по противодействию распространению коронавируса. Эпидемиологическая обстановка, как подчеркнули в ведомстве, крайне напряженная в Удмуртии, Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

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голикова выходные коронавирус
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