Лавров заявил, что Россия пока не рассматривает официальное признание «Талибана»

Москва, 19 октября. Российская сторона пока не рассматривает возможность официального признания движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава ведомства отметил, что этот вопрос пока не обсуждался.

«Официальное (признание талибов. — Прим. ФАН) пока не обсуждается, и об этом было публично сказано», — заявил министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва побуждает «Талибан» обеспечить инклюзивное Правительство Афганистана не только по этническому, но и по политическому принципу.

Как стало известно ранее, Лавров 20 октября примет участие в «московском формате» по Афганистану.

1 Организация запрещена на территории РФ.