Глава Пентагона Остин пообещал поддерживать Украину в обеспечении безопасности в Черном море

Киев, 19 октября. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Андрей Таран договорились разработать дорожную карту по оборонному сотрудничеству между Вашингтоном и Киевом.

Главы оборонных ведомств провели переговоры в столице Украины, в ходе которых обсудили укрепление партнерства между странами в Черноморском регионе.

«Мы договорились отработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения относительно стратегических основ оборонного партнёрства», — заявил Таран в ходе пресс-конференции.

Министр также добавил, что обсудил с главой Пентагона реализацию совместных проектов, которые направлены на развитие фундаментальных способностей Вооруженных сил Украины, необходимых для обеспечения обороны страны на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Ранее стало известно, что Ллойд Остин посетит Украину, где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, глава Пентагона планирует посетить Грузию, чтобы встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.