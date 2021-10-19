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Шойгу: Россия готова развивать военно-техническое партнерство с Ираном
Армия
Шойгу: Россия готова развивать военно-техническое партнерство с Ираном
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 19 октября. Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Ираном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с начальником генштаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Хосейном Багери.

Встреча Шойгу и Багери состоялась в Москве. Глава Минобороны РФ отметил динамизм и многоплановость российско-иранского взаимодействия в военной области.

«Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений. У нас есть, что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что Россия и Иран активно и успешно противодействуют международному терроризму в Сирии. Кроме того, Шойгу призвал внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане и активность боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в государствах, сопредельных с Россией и Ираном.

Ранее стало известно, что Шойгу провел переговоры с руководителем военного ведомства Армении Аршаком Карапетяном, на которых обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и безопасности в Кавказском регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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