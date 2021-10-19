Эксперты: Москва показала себя лучше Петербурга в борьбе с коронавирусом

Ужесточение режима в связи с COVID-19 можно избежать там, где грамотно организован процесс вакцинации, разработан эффективный механизм стимулов. И здесь Москва показывает себя лучше Петербурга, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Поощрения вакцинации

Власти Москвы и Санкт-Петербурга официально признали наступление четвертой волны коронавирусной инфекции. Так, в Москве заболеваемость растет по 20-30% в неделю. Однако мэр города Сергей Собянин пообещал не останавливать жизнь столицы из-за пандемии. Московские власти намерены бороться с COVID-19 экспресс-тестированием и вакцинацией. В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом «контролируемой, но непростой».

При этом в Москве на данный момент привито 4,7 млн человек, в Петербурге — всего 1,7 млн человек. Москва и Петербург стимулируют горожан прививаться от коронавируса, однако в этом плане столица далеко оторвалась от города на Неве.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Так, Москва, в отличие от Петербурга, разыгрывает 20 автомобилей для получивших первый компонент вакцины, 10 однокомнатных квартир в течение пяти недель для всех, кто сделает прививку (каждую неделю — две квартиры). Кроме того, власти Москвы стимулируют выплаты медработникам, участвующим в вакцинации (от 200 рублей — за вакцинированного), организовывают бесплатное экспресс-тестирование в школах раз в две недели в 10 школах, выдают подарочные наборы для людей старше 65 лет после вакцинации (желающим вместо набора — 10 тыс. рублей). Можно еще выделить выплаты по 15 тыс. рублей и допкомпенсации в 6,5 тысячи рублей на каждого работника фирмам, которые до 15 июля 2021 года привили 60% сотрудников. А также московские власти берут на себя 100% расходов на оплату коммунальных услуг за III квартал 2021 года для кафе и ресторанов, где сотрудники прошли вакцинацию.

Ничего этого в Петербурге нет.

Питер проигрывает Москве

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что четвертая волна по своим темпам обгоняет показатели прошлого года. Число заболевших и в Москве, и Санкт-Петербурге растет.

«Однако мы видим, что действия, предпринятые властями Москвы, оказывают эффективные меры по вакцинации. В Санкт-Петербурге темпы заболеваемости схожие с Москвой. Но таких эффективных мер по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге нет. Мы видим все большее недовольство населения работой губернатора Беглова. И желание Смольного ввести QR-код, как показала практика Москвы, — плохая идея. Беглов с этим поторопился, ему нужно качественно продумать информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, расширению вакцинации, популяризации отечественных вакцин», — выразил мнение Антон Бредихин.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь считает, что ужесточение режима можно избежать там, где грамотно организован процесс вакцинации, разработан эффективный механизм стимулов. И здесь московское правительство безусловно показывает себя лучше.

«Кто-то может сослаться на разницу бюджетов, которая позволяет столице больше тратить на раздачу подарков. Но нужно иметь в виду, что даже минимальные ограничения для экономики обходятся гораздо дороже. Сэкономить на «пряниках», чтобы потом ударить по бизнесу и нарушить нормальное течение жизни, — мягко говоря, не самая умная стратегия. Но питерским чиновникам гораздо проще выдумывать запретительные меры, чем брать на себя ответственность за нестандартные подходы к прививочной кампании», — заключил Юрий Голубь.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому власти Санкт-Петербурга полностью провалили информационную кампанию по COVID-19.