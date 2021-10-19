Лавров: Киев продолжает фантазировать о саммите Путина и Зеленского

Сочи, 19 октября. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести «в любом формате» саммит с российским лидером Владимиром Путиным — не более чем очередная фантазия Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Поводом для высказывания главы дипломатического ведомства стало недавнее интервью бывшего артиста «Квартала 95» каналу ICTV. В нем украинский лидер заверяет, что заинтересован во встрече с Путиным вне зависимости от ее формата. По наблюдениям Лаврова, Киев регулярно делает самые различные заявления по потенциальной встрече глав государств, поэтому и к этому следует относиться как к очередной фантазии.

Несмотря на декларируемую Зеленским «готовность» к диалогу с Путиным, на деле создать необходимые условия для встречи глав государств все еще очень сложно. Об этом ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.