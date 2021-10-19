Украинские ветераны у стен Верховной рады потребовали возвращения льгот

В Киеве под офисом президента и у стен Верховной рады прошла протестная акция Украинского союза ветеранов. Главными требованиями манифестантов стали улучшение социального и пенсионного обеспечения ветеранов, семьи которых поставлены на грань выживания, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

Отметим, что Украинский союз ветеранов включает в себя не только так называемых «ветеранов АТО», которые пошли на войну против своего народа на юго-востоке Донбасса, но и настоящих участников боевых действий — например, в Афганистане.

Протестная акция Украинского союза ветеранов началась рано утром сразу в нескольких точках правительственного квартала Киева. Она собрала несколько тысяч участников. Многие из манифестантов держали в руках флаги Украины, знамена ветеранских и националистических движений, а также плакаты «Зеленский, перестань урезать наши социальные льготы!», «Сегодня мы, а завтра — вы!», «Поймите, нам надоела ваша соцполитика!»

«Наши главные требования — чтобы государство защищало наши права, которые закреплены в законодательстве Украины. Мы на своей шкуре убедились, что социальные законы Украины «Об общем пенсионном страховании», «О статусе ветерана войны» и так далее просто не выполняются. Кабмин Украины порезал наши льготы! Из бюджета не выделяются средства на лечение, на путевки в санатории, на оплату жилья и услуг ЖКХ. В последние годы тысячи людей остались без этих денег. На каком, собственно, основании? — горячился пожилой украинец Валентин из Черновцов. — Власти без объяснения причин резко уменьшили выплаты на госпитальное обслуживание инвалидов войн. Многим из нас приходится лечиться на свои деньги. Большинство из нас — уже пожилые люди, они нуждаются во всестороннем лечении. А государство не дает нам на это средств! Мы намерены заставить власть вспомнить о нас».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В 2020-м кабмин Украины издал указ, по которому выделение средств на льготы ветеранам боевых действий происходит, исходя из количества денег в государственном и местном бюджетах. Позже Конституционный суд страны признал этот указ незаконным. Но режим Владимира Зеленского продолжил гнуть свою линию, по факту урезав ветеранские льготы на 50-60%. По словам участников акции, семьи многих из них начали получать отказы даже по основным льготам — таким как 75-процентная скидка на квартплату и коммунальные услуги. В итоге в последние год-полтора тысячи семей украинских ветеранов были поставлены на грань выживания.

«Сегодня мы не видим других способов заставить государство выполнять свои обязательства, кроме как выйти на улицы с протестами. Если власть не возобновит предоставление нам социальных льгот, мы организуем многотысячные акции протеста по всей стране!» — заявил участник акции Богдан, приехавший из Львова.

Право на ветеранские льготы на Украине имеют более 400 тысяч человек.

Украинские ветераны боевых действий выдвинули в ходе акции еще целый ряд требований. Во-первых, это личная встреча президента с активом Украинского союза ветеранов. Во-вторых, увольнение со своих постов нынешних руководителей минсоцполитики, минздрава и минветеранов Украины. В-третьих, активисты потребовали снять с рассмотрения в Верховной раде законопроекты, сужающие социальную защиту ветеранов. Наконец, они требуют возобновления государственного медстрахования ветеранов войн и оказания им стопроцентной бесплатной медпомощи.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Спустя несколько часов с начала протестов под офисом президента и у стен Верховной рады участникам акции удалось достучаться до властей и передать им свои требования в письменном виде. Главы профильных комитетов кабмина и Верховной рады провели двухчасовую встречу с руководством УСВ, на которой было решено создать специальную рабочую группу по восстановлению части льгот ветеранам. После полудня несколько руководителей УСВ вышли к демонстрантам и заявили, что «президент Зеленский поручил удовлетворить практически все наши требования».

Впрочем, многие из манифестантов не поверили в такую податливость власти.