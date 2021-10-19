Правительство России подтолкнуло спрос на недвижимость за счет льготной ипотеки

Санкт-Петербург, 19 октября. Государство сделало неоценимый вклад в развитие отечественного рынка недвижимости. Соответствующим мнением поделился доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Александр Родионов.

Стоимость жилья в России сейчас растет, однако, с другой стороны, граждане продолжают оформлять кредиты на покупку квартир и строительство домов. Эксперты отрасли говорят об ипотечном буме.

Кандидат экономических наук Родионов озвучил свою позицию относительно действий политического руководства страны на этом направлении во время эфира, организованного Медиагруппой «Патриот».

Кабмин запустил программу льготной ипотеки, которая значительно поддержала сегмент во время экономического спада, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции. Ставки по социальной программе предлагались низкие, благодаря чему россияне стали активно брать ипотечные займы. Экономист считает, что правительство сможет регулировать ситуацию в секторе, изменяя размер ставки по специальным условиям.

Известно, что сейчас российские власти совместно с представителями Центробанка России работают над новым проектом экологичной ипотеки, которая предоставит возможность брать выгодные кредиты на покупку «зеленого» жилья.