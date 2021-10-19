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Банк России представил официальные курсы валют на 20 октября
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 20 октября
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 19 октября. Курс рубля укрепил свои позиции по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США опустилась на 20,40 копейки, до 70,97 рубля за единицу. При этом европейская валюта подорожала на 22,49 копейки и оказалась на уровне 82,68 рубля за евро.

Аналогичная динамика наблюдалась на старте торгов Московской биржи. Курс американской валюты в начале торговой сессии подешевел на 3,75 копейки и составил 71,25 рубля за доллар. Стоимость евро в то же время поднялась на 5,5 копейки и достигла 82,755 рубля, следует из статистики Мосбиржи.

Ситуация на мировых рынках сырья будет позитивно воздействовать на курс рубля в краткосрочной перспективе. В связи с этим жителям России стоит отложить покупку доллара, дал рекомендацию аналитик Богдан Зварич.

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