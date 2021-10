Прошедшие выходные США вновь пережили большое количество насилия с применением огнестрельного оружия. В Техасе из растеряли трех полицейских, в Ланкастере шестеро пострадали из-за перестрелки в торговом центре, а в Чикаго из-за массовых расстрелов погибли четыре человека — это только некоторые случаи очередного кровавого уикенда.

Подробнее о самых громких происшествиях прошедших выходных — в дайджесте международной редакции ФАН.

Иллинойс

Традиционно больше всего перестрелок за выходные были зафиксированы в Чикаго — начиная с вечера пятницы четыре человека погибли и больше 20 получили ранения.

Four people were killed and at least 20 others were wounded in shootings over the weekend in Chicago. https://t.co/Voqj5OPrSm — Chicago Sun-Times (@Suntimes) October 18, 2021

Самому юному пострадавшему — всего 11 лет. В него случайно выстрелил восьмилетний ребенок в доме в районе Бронзевиль на южной стороне Чикаго. Пострадавшего доставили в детскую больницу Комер в удовлетворительном состоянии. Полиция разбирается, как дети завладели огнестрельным оружием.

В субботу утром 29-летний Джошуа Джеймс был убит в Розленде на юге города. Мужчина покидал заправочную станцию, когда неизвестный выстрелил ему в голову и спину. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Несколько часов спустя 31-летний мужчина был застрелен в Гарфилд-парке. Полиция сообщила, что он был найден мертвым в квартале Вест Уилкокс-авеню с огнестрельными ранениями шеи и плеча.

Другой мужчина погиб в воскресенье днем в Чатеме на южной стороне. По данным полиции, он был найден в доме в квартале 8100 на Саут-Дрексел-авеню.

Pr Scr maps.google.com /

За выходные в Чикаго пострадали четыре подростка. 16-летний мальчик был ранен во время стрельбы в пятницу вечером в Гумбольдт-парке. В субботу вечером 17-летняя девушка получила пулю в руку, а находившаяся рядом с ней женщина — в спину. Их обоих отправили в больницу.

18-летний юноша был ранен на авеню Южной Калифорнии в Брайтон-парке. Еще один 18-летний получил ранение в пятницу вечером в Нижнем Вест-Сайде. Его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Hey, but make sure you get vaccinated.

Chicago police officer shot in face, suspect taken into custody: reportshttps://t.co/7CSI5wchgO — NY’er for Sanity (@NYDeplorable4) October 18, 2021

В понедельник утром злоумышленник три раза выстрелил в лицо офицеру полиции на западе Чикаго. Правоохранителю сильно повезло — он получил лишь сквозное ранение, не представляющее опасности для жизни, его госпитализировали. Стрелявший задержан, его личность не разглашается.

Техас

В городе Хьюстон за эти выходные было убиты семь человек и ранены больше десяти. В соцсетях выражают возмущение реакцией властей.

«И вот наш славный чернокожий мэр весь счастлив сообщить нам о чертовом параде... Что за избранное официальное лицо высшей пробы, не могу дождаться, пока он уйдет», — пишут в Twitter.

And our glorious POS Mayor is all excited to tell everyone about a dam Parade…what a top notch elected official, can wait for his term to end.



7 killed, more than a dozen wounded in Houston-area shootings over weekend - Houston Chronicle https://t.co/PfaMHRy3dn — The American (@TheAmerican308) October 19, 2021

В воскресенье неизвестный застрелил 29 -летнюю Мэри Джейн Гонсалес возле банка вблизи Вудридж-драйв, в районе Галфгейт. От полученных ранений она скончалась на месте. Офицеры пытались преследовали стрелка, но безрезультатно.

Также полиция обнаружила мужчину, застреленного вечером в воскресенье в автомобиле на улице Бессемер, в районе Эджбрук. Ранее в этот же день местный житель признался, что ранил оппонента во время драки на Бэнксайд-драйв на юго-западе Хьюстона.

В округе Харрис неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, в итоге один был убит и еще двое получили ранения.

Flags will be flown at half-staff for Harris County Texas officer killed in ambush that wounded 2 other deputies https://t.co/L5CaR6n3cd — Blue Lives Matter (@RetiredNYCPD) October 17, 2021

По данным правоохранителей, офицеры пришли на парковку бизнес-центра в квартале 4400 на Северной автостраде, чтобы проверить информацию об ограблении. Неизвестный открыл по ним огонь из автомата АР-15. 30-летний помощник шерифа Карим Аткинс был убит, еще двое правоохранителей 28-летний Дэррил Гарретт и 26-летний Юкаим Бартен получили ранения.

«Аткинс, Гарретт и Бартен настоящие герои правоохранительных органов, которые попали в засаду, защищая свое общество», — прокомментировал случившееся констебль Марк Герман.

Власти округа Харрис приказали приспустить флаги в честь погибшего полицейского. Стрелок разыскивается.

Пенсильвания

В Ланкастере произошла перестрелка в торговом центре Парк-Сити, в которой пострадали шесть человек.

Pennsylvania mall shooting: 2 suspects arrested after 6 injured, reports say https://t.co/iEWgPqmHCy pic.twitter.com/enQPy4YbAC — Andy Vermaut (@AndyVermaut) October 18, 2021

По данным полиции, стрельба началась после словесной перепалки между несколькими мужчинами. В итоге четверо человек получили огнестрельные ранения, еще две женщины незначительно травмировались, когда убегали.

Полиция задержала двоих подозреваемых, расследование обстоятельства происшествия продолжается.

Pr Scr maps.google.com /

В Филадельфии в выходные произошла стрельба возле школы Линкольна на пересечении авеню Роуленд и Райан.

Police confirm to Action News that a 66-year-old male was shot in the head and a 16-year-old male was shot in the neck on Monday. https://t.co/iBpI1iDoW5 — Action News on 6abc (@6abc) October 19, 2021

По данным правоохранителей, неизвестный открыл огонь по толпе подростков. В результате стрельбы погиб проходивший мимо 66-летний мужчина, а 16-летний юноша получил ранения. Стрелка позже взяли под стражу. Следователи устанавливают личности жертв и всех подозреваемых, причастных к этому инциденту.

Еще один эпизод со стрельбой в Филадельфии произошел уже в понедельник вечером. Неизвестный открыл огонь по прохожим в квартале 2900 по Уэст-Гордон-стрит. В результате 15-летний мальчик и 30-летний мужчина получили ранения. Они были доставлены в университетскую больницу Темпла, их состояние оценивается как стабильное.

Gunman Shoots Teen Boy and Man Near KFC in Philadelphia https://t.co/MNPi0C39no — Galla Go (@galla_go) October 19, 2021

Арканзас

Во втором по численности городе штата Арканзас — Форт Смит полицейские застрелили мужчину, который незадолго до этого зверски убил убил свою подругу и сына.

An Arkansas man was fatally shot Sunday by a police officer who he stabbed in the neck and throat, police said. The same suspect also beat his teenage son to death with a rock and stabbed a woman to death.https://t.co/DpEeG632Is — USA TODAY (@USATODAY) October 18, 2021

Как передает полиция города, 40-летний Кристофер Коннер забил камнем 15-летнего сына и 42-летнюю сожительницу Джулию Мэри Мур. Приехавшие на место офицеры попытались арестовать мужчину, но он несколько раз ударил одного из них ножом в шею, после чего его застрелили.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, офицера, застрелившего Коннера, отправили в административный отпуск на время расследования.

Вашингтон

В понедельник полицейские округа Колумбия застрелили мужчину на юго-востоке Вашингтона.

D.C. police fatally shoot person during domestic dispute call in Southeast Washington, authorities say https://t.co/hAAxyKZVFh — Peter Hermann (@phscoop) October 18, 2021

Офицеры вручали одному их жителей охранный ордер, когда между ними произошел конфликт и полицейским пришлось открыть огонь. В итоге мужчина погиб на месте.

unsplash.com /

В настоящее время правоохранители проверяет необходимость применения оружия. Начальник полиции округа Колумбия Роберт Джей Конти сказал, что дополнительная информация будет предоставлена после того, как официальные лица просмотрят видео с нательных камер офицеров.

С начала года полиция округа убила пять человек и ранила еще девять.

Аризона

В городе Тусон был убит мужчина. По словам свидетелей, на парковку вблизи Южной авеню въехала машина, из которой неизвестный водитель открыл огонь. Одна из пуль попала в 21-летнего Оушена Фредерика Вашингтона — он погиб на месте. В результате оперативной работы офицеры задержали 19-летнего Деандре Исайю Антоуна по подозрению в убийстве. Он был помещен в тюрьму округа Пима.

UPDATE: Man in custody, victim identified after fatal shooting at Mission Manor Park >>> https://t.co/4LNZ9gXA5s pic.twitter.com/7b0Px0ZedL — KOLDNews (@KOLDNews) October 19, 2021

Индиана

В городе Спидвей ранили женщину, которая находилась за рулем своего автомобиля.

Woman in ‘serious condition’ after ex-boyfriend shot into car while she sat at intersection https://t.co/CNCikGSeQl — Galla Go (@galla_go) October 18, 2021

Происшествие произошло в понедельник вечером. По данным полиции, в местную жительницу выстрелил ее бывший молодой человек. Она была доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

Стрелявший уехал с места преступления на внедорожнике коричневого цвета на юг по Меллер-роуд, в настоящее время он разыскивается.

Калифорния

Вечеринка в Уиттиере переросла в перестрелку, в которой пострадали три подростка.

California shooting at Halloween house party puts 3 people in hospital; suspect at large, police say https://t.co/cJkIiTh6mF #FoxNews — 落花人独立 (@Mariko66025844) October 18, 2021

Как сообщили полицейские, между гостями началась ссора, которая переросла в драку, после чего один из участников достал пистолет и начал стрельбу по оппонентам. В итоге пострадали трое молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Всех доставили в травматологический центр, их состояние оценивается как критическое.

Стрелявший, личность которого не установлена, скрылся с места преступления, его разыскивают.

По данным трекера Mass Shooting Tracker, который собирает информацию о массовой стрельбе из отрытых источников, с начала года в США произошло 676 подобных случаев, при том, что за весь прошлый год было 696 случаев массовых перестрелок. В результате было убито 752 человека и ранено — 2, 6 тыс.