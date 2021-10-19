Лавров заявил о желании России подключить США к «нормандскому формату»

Москва, 19 октября. Россия предлагала подключить США к «нормандскому формату» по Донбассу. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, другие участники «нормандской четверки» воспротивились этой идее. Категорический отказ пришел как от Франции, так и от Германии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча в рамках формата по Донбассу невозможна без проделанной «домашней работы». Для саммита на уровне глав государств Украины, России, Франции и Германии сначала надо подготовить фундамент.