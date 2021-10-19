Лавров отреагировал на слова Эрдогана о роли «пятерки» Совбеза ООН

Москва, 19 октября. «Пятерка» Совета Безопасности ООН не имеет права диктовать судьбы мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам главы внешнеполитического ведомства, постоянные члены Совбеза ООН не пытаются навязать миру свои интересы.

«Я с ним (Эрдоганом. — Прим. ФАН) согласен, что «пятерка» постоянных членов ООН не имеет права диктовать судьбы мира. Она этого и не делает», — отметил министр.

Как стало известно ранее, турецкий лидер сказал, что «мир больше пяти». Так Эрдоган намекнул на постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россию, Соединенные Штаты, Британию, Францию и КНР.