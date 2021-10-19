Шойгу оценил угрозы для России и Ирана из-за ситуации в Афганистане

Москва, 19 октября. Нынешняя ситуация в Афганистане представляет серьезную угрозу для России и Ирана. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Хосейном Багери.

Российский министр отметил, что наркотрафик и появление боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на территории граничащих с Афганистаном государств, являются ключевыми угрозами для Москвы и Тегерана.

«Мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГ на территории сопредельных государств», — пояснил Шойгу.

Напомним, летом 2021 года боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая группировка) инициировали в Афганистане масштабную наступательную операцию после начала вывода из республики американских войск. Талибам удалось в кратчайшие сроки захватить страну, после чего они объявили об окончании войны в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.