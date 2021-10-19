Ульяновский автозавод наращивает продажи в Чили

Москва, 19 октября. Дистрибьютор моделей УАЗ в Южной Америке указывает на троекратный прирост реализации, о чем сообщается на официальной страничке автомобилестроительной компании в Instagram.

Объем продаж представителей отечественной марки УАЗ в Чили вырос в три раза по сравнению с 2020 годом, а в декабре ожидается рост продаж машин в семь раз.

Согласно информации пресс-службы Ульяновского автомобильного завода, вскоре на чилийский рынок будет экспортироваться абсолютно новая модель. Автомобиль представляет собой вариант классической «Буханки» с кондиционером на крыше. Модернизацией машины занималась организация «Элинж», ранее она уже проводила тюнинг-работы над внедорожником «УАЗ-Хантер».

На данный момент информация о технических характеристиках новинки отсутствует. Классический фургон оборудуется 2,7-литровым мотором на бензине и 112 л.с. мощности вкупе со 198 Нм крутящего момента. Силовой агрегат функционирует в паре с пятидиапазонной МКПП и приводом 4х4.

Несмотря на то, что у модели «УАЗ-452» имеется легендарный статус, на мировом рынке присутствуют достойные соперники советско-российского грузопассажирского автомобиля. Их список недавно составили автоэксперты.