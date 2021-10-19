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Балерина Ильмира Багаутдинова рассказала, как танцевала перед Владимиром Путиным
Общество
Балерина Ильмира Багаутдинова рассказала, как танцевала перед Владимиром Путиным
Global Look Press  /  firo

Санкт-Петербург, 19 октября. Балерина Ильмира Багаутдинова поделилась воспоминаниями о посещении президентом России Владимиром Путиным спектакля «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина.

Багаутдинова приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», темой которой стал «Всемирный день балета: что ждет российскую танцевальную школу». Она рассказала, что на балет ходят все, в том числе и чиновники. Президент России также побывал на одном из показов, где выступала Багаутдинова.

«Иногда доходят слухи, кто присутствует [на спектакле]. Владимир Владимирович Путин смотрел постановку «Щелкунчик» в постановке Шемякина, я танцевала сольный китайский танец», — сказала балерина Мариинского театра.

Она надеется, что главе государства понравился балет и он даже мог кричать «Браво!» артистам на поклоне.

Ильмира Багаутдинова в эфире пресс-конференции рассказала о развитии школы классического балета в России. Знаменитость также поведала, какие новые технологии пришли в танцы.

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