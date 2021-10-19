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Дмитрий Песков не исключил, что компьютерные игры могут причислить к настоящему виду спорта

  /   Обновлено: 19 октября 2021 13:46
Спорт
Дмитрий Песков не исключил, что компьютерные игры могут причислить к настоящему виду спорта
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 19 октября. Компьютерные игры, например, Dota 2, могут причислить к настоящим видам спорта. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заговорил о компьютерных играх в контексте победы российской команды Team Spirit в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2 (The International 10). Россиянам удалось обойти китайцев и заработать 18,2 миллиона долларов из призового фонда, общая сумма которого превышает 40 миллионов.

«Все развивается и, конечно, то, что раньше не могло называться спортом, сейчас уже претендует на то, чтобы становиться настоящим видом спорта», — отметил Песков во время общения с журналистами.

По словам пресс-секретаря главы государства, киберспорт начинает превосходить традиционные виды по количеству болельщиков и последователей. Необходимо идти в ногу со временем и отдавать должное новациям, занимающим прочное место в нашей жизни, подытожил официальный представитель Кремля.

Участники Team Spirit получили поздравление с победой от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил яркие лидерские качества и сплоченность команды.

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песков киберспорт dota 2
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