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Жириновский: Турция не заслужила место в Совете безопасности ООН
Политика
Жириновский: Турция не заслужила место в Совете безопасности ООН
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 19 октября. Турции нет места в Совете безопасности ООН по праву исторических побед, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана с призывами расширить состав наднационального органа.

Российский парламентарий напомнил турецкому лидеру, что у Анкары с начала XX века нет триумфов на мировой арене, а Организация Объединенных Наций и ее Совет безопасности — это органы, созданные победителями для победителей. Турция в последних двух мировых войнах — проигравшее государство, осадил Жириновский Эрдогана болезненным напоминанием. Россия же и другие страны мира заслужили место постоянного члена СБ ООН победой в самой страшной войне в истории, считает депутат Госдумы.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Надо, видите ли, ему расширить Совет безопасности, чтобы, видимо, и он принимал участие в судьбах мира. Эрдоган забыл, как был создан Совет безопасности — страны победительницы, а Турция — проигравшая страна, и Первая мировая война и Вторая. <...> Куда он лезет, Эрдоган, в Совбез! Там те, кто победил в последней самой большой страшной войне!» — поставил крест на амбициях Эрдогана Жириновский.

В своем заявлений турецкий лидер призвал расширить количество членов СБ ООН до 20 стран, а также снизить роль «горстки стран — победителей Второй мировой войны». Как пишет НСН, авторитетный политолог Евгений Сатановский в шутку сравнил политика после этого высказывания с римским императором Гаем Юлием Цезарем.

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