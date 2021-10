Спецпосланник США в ближайшие дни посетит Хартум для обсуждения политического кризиса

Хартум, 19 октября. Специальный посланник США на Африканском Роге Джеффри Фелтман на этой неделе посетит Судан, сообщил новостной ресурс Axios.

New: U.S. envoy Jeffrey Feltman will visit Khartoum this week amid what Prime Minister Abdalla Hamdok has called the “worst and most dangerous" crisis of Sudan’s transition to democracy. Feltman's second visit in 3 weeks.https://t.co/h9iYag8QWB