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Спецпосланник США в ближайшие дни посетит Хартум для обсуждения политического кризиса
Весь мир
Спецпосланник США в ближайшие дни посетит Хартум для обсуждения политического кризиса
pixabay.com  / 

Хартум, 19 октября. Специальный посланник США на Африканском Роге Джеффри Фелтман на этой неделе посетит Судан, сообщил новостной ресурс Axios.

Визит проходит в разгар охватившего восточноафриканскую страну политического кризиса, который премьер-министр Судана Абдалла Хамдок назвал «самым худшим и наиболее опасным для переходного периода».

Госдепартамент США отказался комментировать новость о предстоящей поездке Фелтмана. По некоторым сведениям, американская делегация планирует в Хартуме обсудить с официальными лицами политическую ситуацию в стране и формирование властных институтов, а также подчеркнуть важность сохранять приверженность переходному процессу.

На фоне кризиса чиновники в Вашингтоне все чаще говорят о роли установления демократии в Судане. Штаты придают особое значение этой проблеме, так как от нее напрямую или косвенно зависят их интересы в регионе Восточной Африки и Африканского Рога. Так, госсекретарь Энтони Блинкен приветствовал объявленную премьер-министром Абдаллой Хамдоком «дорожную карту», целью которой является положить конец политическому кризису в стране.

Со своей стороны специальный посланник Джеффри Фелтман призвал суданских официальных лиц избегать стратегии «балансирования на грани». Несколько дней назад представитель США на Африканском Роге позвонил по отдельности председателю Суверенного совета Абдель Фаттаху Бурхану и премьер-министру Абдалле Хамдоку, чтобы уточнить позицию своей страны в отношении гражданского и военного участия в управлении восточноафриканским государством.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров призвал к невмешательству любых внешних сторон, и в особенности Вашингтона, во внутренние дела Судана. Он напомнил также о печальных последствиях судьбоносных для страны решений, на которые повлияли зарубежные политические игроки, преследующие собственные интересы.

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сша судан
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