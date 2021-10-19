Балерина Багаутдинова о былой славе Волочковой: «Челку с тремя кудряшками копировали все»

Бывшая звезда балетной сцены Анастасия Волочкова, которую сейчас в соцсетях частенько критикуют, раньше была настоящим кумиром для юных воспитанниц Академии русского балета. О том, как ученицы младших классов пытались подражать Волочковой и как к бывшей приме сейчас относится балетное сообщество, в интервью ФАН рассказала балерина Мариинского театра в Санкт-Петербурге Ильмира Багаутдинова.

Федеральное агентство новостей / Антон Юликов

— Как в балетной сфере относятся к романам на работе? Часто ли артисты балеты крутят романы за кулисами?

— Безусловно, как и в любой другой сфере. Отношения, романы, влюбленности — все это есть. Есть много знаменитых исторически пар, например, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Майя Плисецкая и Родион Щедрин, хотя ее супруг и не из танцевальной сферы, но тоже связан с музыкой. Когда такой тандем друг друга подпитывает, получается синергетический эффект, который приносит больше плюсов. Иногда человеку не из театральной сферы очень трудно понять артиста. Конечно, ситуации бывают разные, но правил на это счет нет никаких.

— Среди современных женщин набирает популярность движение чайлдфри. Как к рождению детей относятся балерины? Есть ли те, кто ради карьеры отказываются от детей?

— С развитием технологий стало все намного проще. Раньше появление ребенка в балетном мире было чем-то из ряда вон выходящим. Считай, ты оставила карьеру, потому что очень сложно потом вернуть форму. В советские времена ребенок у балерины — это нечто невероятное. Сегодня у балерин семьи, они рожают детей и не по одному. Стало гораздо легче.

— Правда ли, что балерин используют в качестве эскортниц? Насколько эта практика популярна, скрывают ли балерины такой дополнительный заработок?

— Я об этом в нашей среде не слышала. Думаю, это миф. Ведь балерины очень красивые, это такой фантастический мир, где все — богини. Этот миф вообще не про нас.

— Как вы видите жизнь балерины после завершения профессиональной карьеры: семья, бизнес, преподавание?

— Преподавание балета лично для меня — очень тяжелый труд. Ты вкладываешься не только физически, но и эмоционально, поскольку хочешь получить результат. Это неоправданно тяжелый труд. Ты выходишь на сцену, даже если спектакль тяжелый, получаешь энергию от оркестра, зрителей. Преподавание — совершенно другой вид деятельности, не всем дано. Вместо молниеносного результата получаешь долгосрочные отношения с учениками. Но все равно многие балерины переходят в преподавание.

Федеральное агентство новостей / Антон Юликов

— Случай со слитыми интимными фотографиями Николая Цискаридзе подогрел слухи о том, что мужчины-балетмейстеры в большинстве случаев имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию. Так ли это?

— По этому поводу вообще ничего не могу сказать, свечку не держала. Что касается Николая Максимовича, то это потрясающий танцовщик с великолепными данными от природы. Это уникальный талант.

— Что скажете о персоне Анастасии Волочковой? Какой образ российской балерины она формирует своим поведением?

— Анастасия талантливая балерина, у нее две совершенно разные карьеры. Одна карьера — балетная, которая закончилась по каким-то своим причинам, вторая — карьера в шоу-бизнесе. Это два разных пути, которые не надо сравнивать. Она потрясающая балерина с феноменальными данными, фантастически красивая, эмоциональная, актерски одаренная. Но все, что касается ее деятельности в шоу-бизнесе, — это совершенно другая история.

— Если вспомнить начало карьеры Волочковой, какой артисткой она была с профессиональной точки зрения? Был на самом деле талант или вся популярность заработана за счет скандалов?

— Это заслуженная слава. Я поступила в Академию русского балета, когда Волочкова выпускалась. Она была кумиром для всех юных учениц и младших классов. У нее была потрясающая растяжка, на Анастасию все ориентировались. Уже потом вышли другие талантливые балерины — Светлана Захарова, Диана Вишнева. Не исключено, что в какой-то момент она и для них была эталоном. А мы, маленькие девочки, видели висящий на доске почета портрет Волочковой, которая, к слову, была еще и отличницей, очень старались ей подражать. У нее тогда была челка с тремя кудряшками, эту челку все копировали.

— Как в балетной среде сейчас относятся к Волочковой?

— Безусловно, это спорная одиозная личность, вокруг которой много разговоров. У каждого человека свое мнение, далеко не всегда оно однозначное. Наверное, многие хотели бы, чтобы она все же осталась в классическом русле, классической балериной.