Вооруженная нунчаками пара напала на сотрудников полиции в Барнауле

Барнаул, 19 октября. Мужчина и женщина атаковали полицейских в Барнауле, используя восточное холодное оружие. Детали рассказывает «Алтайская правда». Инцидент произошел в одном из кафе города. После распития алкоголя у пары возникли претензии к знакомым. Чтобы разрешить конфликт, вся компания вышла на улицу. К этому времени администратор заведения уже сообщил охране о назревающей потасовке.

Через какое-то время к месту событий прибыл наряд патрульно-постовой службы. Разогретый винными парами мужчина решил оказать сопротивление правоохранителям. Он достал нунчаки, но воспользоваться ими не сумел. Тогда в дело вступила женщина: она подобрала упавшие нунчаки и напала на полицейских — одному из них даже сумела нанести несколько ударов. Агрессивную пару быстро уняли и доставили в отделение полиции.

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