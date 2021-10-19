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Дени Вильнев уверен в выходе сиквела «Дюны»
Общество
Дени Вильнев уверен в выходе сиквела «Дюны»
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 19 октября. Режиссер Дени Вильнев высказался о перспективах выхода сиквела его нашумевшего фильма «Дюна». Кинематографист уверен, что вторая часть ленты обязательно увидит свет.

В Европе и в России премьера кинокартины, снятой по роману Герберта Уэллса, состоялась в сентябре. Однако до США и китайского проката «Дюна» доберется только на текущей неделе. В связи с этим Вильнев дал интервью IndieWire.

«Честно говоря, я не сомневаюсь в том, что мы сделаем второй фильм. Это незавершенная работа», — отметил режиссер.

После минувших выходных сборы экранизации приблизились к 130 миллионам долларов, и у ленты есть шансы заработать еще столько же. Согласно прогнозам, к концу этой недели сборы фильма могут достичь 200 миллионов долларов. В США кинокартину выпустят не только в кинотеатрах, но и на стриминговой платформе HBO Max.

Супруга Дени Вильнева, журналистка Таня Лапойнт ранее написала книгу о работе над «Дюной». Произведение с предисловием самого режиссера доступно и для российских читателей.

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фильм дюна вильнев
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