Источник «Интерфакса»: власти России вновь попросят Google удалить приложение «Навальный»

Москва, 19 октября. Российские власти намерены вновь потребовать от американской компании Google удалить приложение «Навальный», сообщил осведомленный источник «Интерфакса».

Представители Роскомнадзора уже требовали от компаний Apple и Google удалить приложение «Навальный» из своих цифровых магазинов. По словам сотрудников ведомства, ресурс используется для пропаганды деятельности признанных экстремистскими и запрещенных в РФ организаций.

Как стало известно ранее, Google потребовал от сторонников осужденного блогера Алексея Навального удалить списки рекомендуемых «Умным голосованием» кандидатов. Свою просьбу компания объяснила требованием Роскомнадзора.