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Источник «Интерфакса»: власти России вновь попросят Google удалить приложение «Навальный»
Политика
Источник «Интерфакса»: власти России вновь попросят Google удалить приложение «Навальный»
flickr.com  /  @iphonedigital

Москва, 19 октября. Российские власти намерены вновь потребовать от американской компании Google удалить приложение «Навальный», сообщил осведомленный источник «Интерфакса».

Представители Роскомнадзора уже требовали от компаний Apple и Google удалить приложение «Навальный» из своих цифровых магазинов. По словам сотрудников ведомства, ресурс используется для пропаганды деятельности признанных экстремистскими и запрещенных в РФ организаций.

Как стало известно ранее, Google потребовал от сторонников осужденного блогера Алексея Навального удалить списки рекомендуемых «Умным голосованием» кандидатов. Свою просьбу компания объяснила требованием Роскомнадзора.

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навальный google приложение
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