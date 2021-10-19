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Песков: Россия не считает угрозой испытания гиперзвукового оружия в Китае

  /   Обновлено: 19 октября 2021 13:22
Армия
Песков: Россия не считает угрозой испытания гиперзвукового оружия в Китае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 октября. Испытания гиперзвукового оружия в Китае не представляет угрозы для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Китай предпринимает действия, направленные на развивает собственной армии, не выходя за рамки существующих обязательств.

«У нас партнерские отношения с Китаем, Китай развивает свои вооруженные силы, системы вооружений, тоже не выходя за рамки международных обязательств», — сказал Песков.

Ранее американские СМИ сообщили, что в августе 2021 года в Китае состоялись испытания гиперзвукового оружия. Журналисты утверждают, что ракета не достигла заданной цели, однако испытания продемонстрировали, что Пекин опережает Вашингтон в разработке гиперзвукового вооружения.

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россия песков китай гиперзвуковое оружие
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