Песков: Россия не считает угрозой испытания гиперзвукового оружия в Китае

Москва, 19 октября. Испытания гиперзвукового оружия в Китае не представляет угрозы для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Китай предпринимает действия, направленные на развивает собственной армии, не выходя за рамки существующих обязательств.

«У нас партнерские отношения с Китаем, Китай развивает свои вооруженные силы, системы вооружений, тоже не выходя за рамки международных обязательств», — сказал Песков.

Ранее американские СМИ сообщили, что в августе 2021 года в Китае состоялись испытания гиперзвукового оружия. Журналисты утверждают, что ракета не достигла заданной цели, однако испытания продемонстрировали, что Пекин опережает Вашингтон в разработке гиперзвукового вооружения.