Снятый в Петербурге фильм «Родитель» получил признание на Chelsea Film Festival

Москва, 19 октября. Фильм «Родитель» режиссер Влада Фурмана был отмечен на международном кинофестивале Chelsea Film Festival в Нью-Йорке. Картина получила восемь наград.

В частности, лента получила награду как лучший фильм. Михаил Пореченков, исполнивший главную роль, взял приз как лучший актер, а Влад Фурман — лучший режиссер. Также признание получили сценаристы картины.

Фильм «Родитель» рассказывает о семье, в которой ребенок подсел на наркотики, пишет «КП — Петербург». Отец, не доверяя полиции, вместе с другом пытается остановить волну наркомании, захлестнувшую город. Съемки киноленты проходили в Петербурге.

Кинокартина «Родитель» стала последним полнометражным фильмом для кинооператора Кирилла Мошковича. Кинематографиста не стало в мае этого года, ему было 53 года. Мошкович работал с Фурманом над многими фильмами.

Российские картины регулярно «путешествуют» по различным фестивалям. Фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки» был отмечен в Каннах, а также отправился на фестивали в Сан-Себастьяне и Торонто.