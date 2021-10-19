Депутат Панов рассказал о новом законопроекте: «Инвалидам — фитнес-клубы, бизнесу — льготы»

Депутат петербургского ЗакСа Дмитрий Панов рассказал корреспонденту ФАН о подготовке законопроекта, который откроет двери коммерческих фитнес-клубов для людей с ограниченными возможностями. Парламентарий добавил, что в документе дополнительно учтены и интересы бизнеса.

«На сегодняшний день в городе много частных спортивных клубов. Вместе с тем есть много людей с ограниченными возможностями, которые к спорту неравнодушны. Для них существуют определенные места, где они могут заниматься спортом. Но по определенным причинам 80% из них недовольны этими центрами. Люди с особыми потребностями хотят заниматься вместе с обычными гражданами. Поэтому мы продвигаем инициативу, чтобы в каждом спортивном клубе был организован «корнер», то есть определенное место со специальными тренажерами для граждан с инвалидностью», — поделился Панов.

С одной стороны, по словам депутата, это повлияло бы на формирование правильного отношения к людям с ограниченными возможностями. А с другой — владельцы фитнес-клубов получили бы налоговый вычет в размере объема стоимости этого специального спортивного снаряжения и размера зарплат инструкторов. Как рассказал Панов, разработка этого механизма ведется уже полтора года, обращения от людей собраны. Дело осталось за малым — внести эту инициативу на рассмотрение.

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В то же время Панов отметил, что не очень правильно подходить к развитию социально ответственного бизнеса через призму «А ты мне что взамен?». Все-таки лучше, когда предпринимательское сообщество выдвигает какие-то инициативы без прицела на благодарность со стороны правительства, как это было в пандемию, например. В разгар локдауна на базе «Деловой России» была создана цифровая платформа «Держимся вместе». И предприятия, столкнувшиеся с кризисом, получили руку помощи от организаций, которые фактически не пострадали.