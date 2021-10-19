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Полина Гагарина избавилась от панических атак после разрыва с Дмитрием Исхаковым
Шоу-бизнес
Полина Гагарина избавилась от панических атак после разрыва с Дмитрием Исхаковым
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 19 октября. Знаменитая певица Полина Гагарина на протяжении четырех лет страдала от панических атак, но смогла избавиться от них после серьезных изменений в жизни. Настигавшие в самый неподходящий момент атаки завершились после расставания с мужем.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков официально перестали быть мужем и женой в начале этого года. Певица долгое время хранила молчание и не комментировала разрыв отношений. Между тем, Исхаков был весьма разговорчив со своими подписчиками. Он рассказывал о семейных проблемах и судебных разбирательствах со звездой.

Артистка неожиданно провела откровенный разговор с поклонниками. Она ответила на ряд вопросов подписчиков, в том числе о панических атаках.

«Они были на протяжении четырех лет. Врагу не пожелаю! Они заставали меня везде, даже в самолете. Последние два года их нет. С тех пор, как в моей жизни случились перемены. Из-за этого делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия», — сообщила Гагарина в Stories на своей странице в Instagram.

Дмитрий Исхаков жаловался, что ему приходится постоянно спрашивать у экс-жены разрешения на общение с детьми. Полина Гагарина в свою очередь заявила, что фотограф видится с наследниками практически каждый день.

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гагарина панические атаки исхаков
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