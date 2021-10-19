В Кремле назвали нормальным вопрос о признании некоторых СМИ иноагентами

Москва, 19 октября. Тема признания некоторых средств массовой информации иностранными агентами абсолютно нормальна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России выступил на брифинге с журналистами. Представители СМИ задали вопрос о признании некоторых изданий иноагентами. Песков не увидел проблемы в поднимании этой темы.

«Но обращаться надо в ответственные ведомства», — посоветовал он.

Ранее Министерство юстиции РФ пополнило реестр СМИ, работающих в интересах других государств. Туда включено, в частности, агентство Bellingcat1 (СМИ, выполняющее функции иностранного агента).

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.