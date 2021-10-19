Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 14:32
14:29
Политика
Журналистка Гэмбл опубликовала в соцсетях тор с фотографией Путина и провокационной надписью
14:29
Общество
Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 79 регионах России
14:27
Происшествия
В Удмуртии следователи возбудили дело по факту гибели мальчика и девушки в ДТП
14:24
Политика
Лавров: Россия ждет от НАТО шагов по улучшению отношений
14:24
Общество
Режиссер Клим Шипенко уверен в окупаемости снятого на МКС фильма «Вызов»
14:23
Общество
Мишустин поддержал идею о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в России
14:22
Происшествия
Потерпевший крушение бразильский парусник восстановят в Эквадоре
14:22
Общество
Публицист Чаусов: «Что объединяет девиз Супермена и снос памятников генералам Юга в США»
14:21
Общество
Муфтият Дагестана осудил «Игру в кальмара» за пропаганду «легких убийств»
14:18
Армия
Патрульный корабль «Сергей Котов» войдет в состав Черноморского флота ВМФ РФ до конца года
Все новости

В Кремле назвали нормальным вопрос о признании некоторых СМИ иноагентами

  /   Обновлено: 19 октября 2021 13:25
Политика
В Кремле назвали нормальным вопрос о признании некоторых СМИ иноагентами
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 19 октября. Тема признания некоторых средств массовой информации иностранными агентами абсолютно нормальна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России выступил на брифинге с журналистами. Представители СМИ задали вопрос о признании некоторых изданий иноагентами. Песков не увидел проблемы в поднимании этой темы.

«Но обращаться надо в ответственные ведомства», — посоветовал он.

Ранее Министерство юстиции РФ пополнило реестр СМИ, работающих в интересах других государств. Туда включено, в частности, агентство Bellingcat1 (СМИ, выполняющее функции иностранного агента).

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Кремле назвали нормальным вопрос о признании некоторых СМИ иноагентами
Комментировать