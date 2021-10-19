Школьник внезапно умер во время прогулки с друзьями в Московской области

Орехово-Зуево, 19 октября. Силовики пытаются разобраться в причинах внезапной смерти 14-летнего мальчика из Орехово-Зуево Московской области. По словам источника ФАН в правоохранительных органах, подросток мог скончаться из-за злоупотребления алкоголем. ЧП произошло 18 октября на улице Лопатина возле дома 18. На улице ребенок неожиданно потерял сознание и упал на асфальт. Примерно в 18:40 сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мальчика. По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Мальчик воспитывался в неполной семье 48-летним отцом, который работает машинистом на железной дороге, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мама умершего скончалась около года назад. С отцом у школьника после смерти близкого человека отношения не заладились. Мальчишка пристрастился к алкоголю. Родитель как мог боролся с его пагубной привычкой».

По словам собеседника агентства, в последнее время подросток часто выпивал с друзьями. В день смерти он пожаловался отцу, что у него сильно болит голова, но скорую решили не вызывать. Через некоторое время мальчик пошел на прогулку с друзьями, где неожиданно потерял сознание и упал. Школьник, не приходя в сознание, скончался до приезда врачей.

Тело мальчика направили для проведения судебно-медицинской экспертизы, она установит точную причину смерти.

Ранее ФАН сообщал, что жители Вологды несут цветы к месту убийства девятилетней девочки. По версии следствия, 40-летняя местная жительница, страдающая от психического расстройства, заманила ребенка в свою квартиру и убила.