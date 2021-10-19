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Почему Мишель Аун теряет поддержку христианской общины Ливана

  /   Обновлено: 19 октября 2021 18:11
Весь мир
Почему Мишель Аун теряет поддержку христианской общины Ливана
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Palácio do Planalto / flickr.com / CC BY 2.0

Недавняя вспышка насилия на улицах Бейрута может оказать влияние на расстановку политических сил в Ливане.

Члены организовавших протестную акцию 14 октября движений «Хезболла» и «Амаль» обвинили в нападении на демонстрантов сторонников христианской партии «Ливанские силы» (ЛС), что становится причиной обострения отношений между религиозными общинами страны.

В этих обстоятельствах на руководстве государства лежит задача по стабилизации обстановки и предотвращению новых конфликтов. Но каждая из сторон конфликта имеет в запасе свои аргументы против оппонентов и повод для усиления активности на родине.

Что происходит в Ливане после стрельбы в Бейруте, как на события реагируют ключевые политические игроки и перед каким выбором стоят власти — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Глава государства и сложный выбор

Новое усиление межконфессиональной напряженности в стране подвергает серьезному испытанию альянс между шиитской «Хезболлой» и ее важным партнером — нынешним президентом Ливана Мишелем Ауном, являющимся католиком-маронитом.

Союз между ними стал определяющим фактором в политике государства начиная с 2006 года: тогда они официально заключили соглашение о партнерстве, а впоследствии еще через 10 десять лет, исламистская организация помогла нынешнему лидеру занять пост главы государства.

Однако противодействие «Хезболлы» расследованию прошлогоднего взрыва в порту Бейрута, разрушившего часть столицы, убившего около 200 человек и ранившего тысячи, осложняет дело.

Федеральное агентство новостей /

Простые граждане до сих пор переживают последствия трагедии, спровоцировавшей обострение всеобъемлющего кризиса в стране, и требуют привлечь к ответственности виновников происшествия. Президенту в этом случае, ввиду его прямых должностных обязанностей, необходимо всячески содействовать расследованию.

Но теперь уже второй судья, назначенный руководить процессом, находится на грани отстранения из-за обвинения в причастности к инциденту высокопоставленных чиновников и военнослужащих, в том числе входящих в состав «Хезболлы». Кроме того, наиболее пострадавшими во время взрыва оказались именно христианские районы столицы.

Федеральное агентство новостей /

Теперь Мишель Аун находится перед сложным выбором — продолжать поддержку давних партнеров, или же проявить беспристрастность, позволив наказать проявивших халатность чиновников, добившись справедливости для членов своей конфессиональной общины.

Стрельба в столице, произошедшая на прошлой неделе, еще более обострила стоящую перед ним дилемму.

Безусловное преступление: каковы последствия расстрела толпы протестующих в Бейруте
Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

Атака в Бейруте

Беспорядки неподалеку от столичного района Тайуна произошли 14 октября. Неизвестные открыли огонь по участникам демонстрации, организованной шиитскими движениями «Хезболла» и «Амаль». Митингующие двигались в направлении здания Дворца правосудия — главного суда страны.

Вышедшие на акцию ливанцы выступали за снятие с должности возглавляющего расследование о взрыве в бейрутском порту судьи Тарека Битара. Они обвиняли его в политизированности и предвзятости из-за попыток возложить ответственность за трагедию на бывших министров, поддерживаемых обеими шиитскими организациями.

Во время протеста неизвестные открыли огонь прямо в толпе людей, а затем выстрелы послышались со стороны ближайших зданий.

После этого на улицах завязались столкновения с участием бойцов экстренно прибывшей на место ливанской армии, участников шествия и не идентифицированной вооруженной группы. В ход пошли стрелковое оружие, боевые гранаты и даже РПГ.

В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек, а более 30 были ранены. При этом все убитые оказались мусульманами-шиитами.

Нападение на митингующих в Бейруте
Федеральное агентство новостей /

Действия властей

Мишель Аун в день происшествия заявил о срочном созыве кабинета министров и пообещал, что не допустит продолжения насилия.

Сразу же после беспорядков сотрудники правоохранительных органов провели серию задержаний, в результате которых под арест были взяты не менее девяти человек. Большинство из них составили представители обслуживающего персонала зданий, с крыш которых велась стрельба. Также в полиции оказались несколько членов «Ливанских сил», которых видели на улицах во время беспорядков.

Ливанская армия на улицах Бейрута
Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Сначала власти заявляли о том, что первыми открыли огонь неизвестные снайперы, однако после появились иные данные. Военные источники говорят о том, что перестрелка началась из-за частного конфликта между участниками протестного шествия.

На сегодняшний день все обстоятельства произошедшего все еще выясняются.

Реакция сторон

Практически сразу после нападения, еще до проведения какого бы то ни было расследования, «Хезболла» и «Амаль» обвинили в организации «засады» своих главных оппонентов — правую христианскую партию «Ливанские силы», лидеры которой выступают против иранского и сирийского влияния на страну.

Представители ЛС, в свою очередь, отвергли претензии и осудили произошедшее.

«Основная причина этих событий — неконтролируемое и широко распространенное оружие, которое угрожает гражданам во все времена и в любом месте. Я призываю президента, премьер-министра, а также глав министерства внутренних дел и обороны начать тщательное и точное расследование, чтобы установить, кто несет ответственность за то, что сегодня произошло в столице», — сказал глава ультраправой партии Самир Гиагея.

При этом он заявил, что еще до начала перестрелки на нескольких членов его общины напали в районе Айн аль-Ремман.

«Среди христиан существует некое согласие в отношении поддержки расследования взрыва в порту и права на самооборону. "Хезболла" и "Амаль" атаковали эту часть города до того, как сами подверглись нападению», — сказал политик.

Сейчас, спустя несколько дней после происшествия, лидеры конкурирующих объединений еще продолжают говорить о произошедшем, перекладывая ответственность за перестрелки в Бейруте друг на друга.

Так, только сегодня лидер «Хезболлы» Хасан Насралла назвал «Ливанские силы» самой большой угрозой для христиан в стране.

Деятель отметил, что возглавляемое им шиитское объединение не имеет к данной религиозной конфессии никаких претензий, а, напротив, неоднократно защищало сторонников иной веры в ходе вооруженных конфликтов. В качестве примера Насралла напомнил о защите христианских общин в Сирии от террористов.

Также лидер «Хезболлы» подчеркнул, что главным направлением работы шиитского движения является борьба с Израилем.

Хезболла
Федеральное агентство новостей /

В завершение своего выступления на телевидении Насралла он обвинил «Ливанские силы» в попытке развязать в стране новую гражданскую войну.

Ситуация требует разрешения

Разногласия между приверженцами различных религиозных течений действительно напомнили о вооруженном конфликте между мусульманами и христианами, разгоревшемся в Ливане в 1976–1990 годах. Вряд ли официальный Бейрут хочет повторения истории.

И сложившийся узел обстоятельств ставит существующий союз Мишеля Ауна с «Хезболлой» под сомнение. В этой обстановке действующий глава государства может потерять свои позиции, уступив их давнему конкуренту ультраправой партии Самиру Гиагеа.

В настоящее время он пользуется большой популярностью среди своей религиозной общины, а обвинения со стороны шиитских движений только объединили граждан вокруг него.

Христианская часть общества все чаще задается вопросом о том, почему президент не проявляет должного участия к их судьбе и бездействует в вопросах расследования о взрыве в порту. Кроме того, именно на период его правления пришлось масштабное падение экономики, обесценивание национальной валюты, энергетический кризис и повсеместный дефицит топлива.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press © Source: Xinhua - © Marwan Naamani - © Xander Heinl/photothek.net via w Source: www.imago-images.de

Все это всерьез угрожает его положению. Однако дальнейшая судьба Мишеля Ауна будет зависеть только от его новых шагов и того, как он сможет выпутаться из череды противоречий, в которых увязло нынешнее руководство. Теперь перед ним стоит не только проблема скандального следствия о взрыве химикатов в ключевой гавани государства, но и поиск виновных в новом громком происшествии в столице. По крайней мере в день столкновений в Бейруте он в очередной раз пообещал добиться правосудия.

Вряд ли сейчас Ливан дойдет до пика, который приведет его к гражданской войне, однако перед ним и так стоит масса иных проблем. Остается надеяться, что недавно сформированное правительство, возглавляемое Наджибом Микати, сможет изолировать себя от внутренних разногласий и сумеет изменить жизнь соотечественников к лучшему.

Впрочем, на выполнение плана, направленного на выполнение требований МВФ, гарантирующего стране финансовую поддержку, кабмину отведено совсем немного времени. Сегодня, 19 октября, ливанский парламент проголосовал за проведение выборов в законодательные органы, которые состоятся уже весной — 27 марта.

После этого будет назначен новый глава правительства, на котором будет лежать задача по формированию своего кабинета министров.

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