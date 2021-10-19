Почему Мишель Аун теряет поддержку христианской общины Ливана

Недавняя вспышка насилия на улицах Бейрута может оказать влияние на расстановку политических сил в Ливане.

Члены организовавших протестную акцию 14 октября движений «Хезболла» и «Амаль» обвинили в нападении на демонстрантов сторонников христианской партии «Ливанские силы» (ЛС), что становится причиной обострения отношений между религиозными общинами страны.

Lebanon tensions test Hezbollah-Aoun alliance https://t.co/08sCpzldvP — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 18, 2021

В этих обстоятельствах на руководстве государства лежит задача по стабилизации обстановки и предотвращению новых конфликтов. Но каждая из сторон конфликта имеет в запасе свои аргументы против оппонентов и повод для усиления активности на родине.

Что происходит в Ливане после стрельбы в Бейруте, как на события реагируют ключевые политические игроки и перед каким выбором стоят власти — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Глава государства и сложный выбор

Новое усиление межконфессиональной напряженности в стране подвергает серьезному испытанию альянс между шиитской «Хезболлой» и ее важным партнером — нынешним президентом Ливана Мишелем Ауном, являющимся католиком-маронитом.

Союз между ними стал определяющим фактором в политике государства начиная с 2006 года: тогда они официально заключили соглашение о партнерстве, а впоследствии еще через 10 десять лет, исламистская организация помогла нынешнему лидеру занять пост главы государства.

Однако противодействие «Хезболлы» расследованию прошлогоднего взрыва в порту Бейрута, разрушившего часть столицы, убившего около 200 человек и ранившего тысячи, осложняет дело.

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Простые граждане до сих пор переживают последствия трагедии, спровоцировавшей обострение всеобъемлющего кризиса в стране, и требуют привлечь к ответственности виновников происшествия. Президенту в этом случае, ввиду его прямых должностных обязанностей, необходимо всячески содействовать расследованию.

Но теперь уже второй судья, назначенный руководить процессом, находится на грани отстранения из-за обвинения в причастности к инциденту высокопоставленных чиновников и военнослужащих, в том числе входящих в состав «Хезболлы». Кроме того, наиболее пострадавшими во время взрыва оказались именно христианские районы столицы.

Федеральное агентство новостей /

Теперь Мишель Аун находится перед сложным выбором — продолжать поддержку давних партнеров, или же проявить беспристрастность, позволив наказать проявивших халатность чиновников, добившись справедливости для членов своей конфессиональной общины.

Стрельба в столице, произошедшая на прошлой неделе, еще более обострила стоящую перед ним дилемму.

Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

Атака в Бейруте

Беспорядки неподалеку от столичного района Тайуна произошли 14 октября. Неизвестные открыли огонь по участникам демонстрации, организованной шиитскими движениями «Хезболла» и «Амаль». Митингующие двигались в направлении здания Дворца правосудия — главного суда страны.

Вышедшие на акцию ливанцы выступали за снятие с должности возглавляющего расследование о взрыве в бейрутском порту судьи Тарека Битара. Они обвиняли его в политизированности и предвзятости из-за попыток возложить ответственность за трагедию на бывших министров, поддерживаемых обеими шиитскими организациями.

عدد من مناصري حركة أمل يتجهون من أمام قصر العدل باتجاه الطيونة وسط سماع رشقات نارية بين الحين والآخر pic.twitter.com/7yAuabAh8Q — Beirut Daily News (@beirutdailynews) October 14, 2021

Во время протеста неизвестные открыли огонь прямо в толпе людей, а затем выстрелы послышались со стороны ближайших зданий.

После этого на улицах завязались столкновения с участием бойцов экстренно прибывшей на место ливанской армии, участников шествия и не идентифицированной вооруженной группы. В ход пошли стрелковое оружие, боевые гранаты и даже РПГ.

В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек, а более 30 были ранены. При этом все убитые оказались мусульманами-шиитами.

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Действия властей

Мишель Аун в день происшествия заявил о срочном созыве кабинета министров и пообещал, что не допустит продолжения насилия.

Сразу же после беспорядков сотрудники правоохранительных органов провели серию задержаний, в результате которых под арест были взяты не менее девяти человек. Большинство из них составили представители обслуживающего персонала зданий, с крыш которых велась стрельба. Также в полиции оказались несколько членов «Ливанских сил», которых видели на улицах во время беспорядков.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Сначала власти заявляли о том, что первыми открыли огонь неизвестные снайперы, однако после появились иные данные. Военные источники говорят о том, что перестрелка началась из-за частного конфликта между участниками протестного шествия.

На сегодняшний день все обстоятельства произошедшего все еще выясняются.

#UPDATE Heavy fighting claimed at least six lives and left dozens wounded in Lebanon's capital #Beirut Thursday as an escalation of tensions around last year's massive portside explosion turned parts of the city into a warzone https://t.co/5zzs4LWWMI pic.twitter.com/HRxSfu8oiA — AFP News Agency (@AFP) October 14, 2021

Реакция сторон

Практически сразу после нападения, еще до проведения какого бы то ни было расследования, «Хезболла» и «Амаль» обвинили в организации «засады» своих главных оппонентов — правую христианскую партию «Ливанские силы», лидеры которой выступают против иранского и сирийского влияния на страну.

Представители ЛС, в свою очередь, отвергли претензии и осудили произошедшее.

«Основная причина этих событий — неконтролируемое и широко распространенное оружие, которое угрожает гражданам во все времена и в любом месте. Я призываю президента, премьер-министра, а также глав министерства внутренних дел и обороны начать тщательное и точное расследование, чтобы установить, кто несет ответственность за то, что сегодня произошло в столице», — сказал глава ультраправой партии Самир Гиагея.

أستنكر الأحداث التي شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة بمناسبة التظاهرات التي دعا إليها "حزب الله".

إن السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر والذي يهدِّد المواطنين في كل زمان ومكان. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 14, 2021

При этом он заявил, что еще до начала перестрелки на нескольких членов его общины напали в районе Айн аль-Ремман.

«Среди христиан существует некое согласие в отношении поддержки расследования взрыва в порту и права на самооборону. "Хезболла" и "Амаль" атаковали эту часть города до того, как сами подверглись нападению», — сказал политик.

الدكتور سمير جعجع: قضية عين الرمانة هي قضية مجتمع بأكمله وما حصل نتيجة الأجواء السائدة في البلد والتي أوجدها حسن نصرالله#بدنا_الحقيقة@DRSAMIRGEAGEA pic.twitter.com/uLv1DKvpdE — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) October 15, 2021

Сейчас, спустя несколько дней после происшествия, лидеры конкурирующих объединений еще продолжают говорить о произошедшем, перекладывая ответственность за перестрелки в Бейруте друг на друга.

Hezbollah's Hassan Nasrallah blamed last week's killings on the Christian Lebanese Forces party and its leader Samir Geagea, a claim denied by Geageahttps://t.co/LCPPg7Tu27 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 19, 2021

Так, только сегодня лидер «Хезболлы» Хасан Насралла назвал «Ливанские силы» самой большой угрозой для христиан в стране.

Деятель отметил, что возглавляемое им шиитское объединение не имеет к данной религиозной конфессии никаких претензий, а, напротив, неоднократно защищало сторонников иной веры в ходе вооруженных конфликтов. В качестве примера Насралла напомнил о защите христианских общин в Сирии от террористов.

Также лидер «Хезболлы» подчеркнул, что главным направлением работы шиитского движения является борьба с Израилем.

Федеральное агентство новостей /

В завершение своего выступления на телевидении Насралла он обвинил «Ливанские силы» в попытке развязать в стране новую гражданскую войну.

Ситуация требует разрешения

Разногласия между приверженцами различных религиозных течений действительно напомнили о вооруженном конфликте между мусульманами и христианами, разгоревшемся в Ливане в 1976–1990 годах. Вряд ли официальный Бейрут хочет повторения истории.

И сложившийся узел обстоятельств ставит существующий союз Мишеля Ауна с «Хезболлой» под сомнение. В этой обстановке действующий глава государства может потерять свои позиции, уступив их давнему конкуренту ультраправой партии Самиру Гиагеа.

Analysts believe divisions that have deepened since an outbreak of violence in Beirut last week may play to the political advantage of Michel Aoun's long-time Christian adversary Samir Geagea https://t.co/jOcuGxGSKZ — Middle East Online (@meonewsen) October 19, 2021

В настоящее время он пользуется большой популярностью среди своей религиозной общины, а обвинения со стороны шиитских движений только объединили граждан вокруг него.

Христианская часть общества все чаще задается вопросом о том, почему президент не проявляет должного участия к их судьбе и бездействует в вопросах расследования о взрыве в порту. Кроме того, именно на период его правления пришлось масштабное падение экономики, обесценивание национальной валюты, энергетический кризис и повсеместный дефицит топлива.

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Все это всерьез угрожает его положению. Однако дальнейшая судьба Мишеля Ауна будет зависеть только от его новых шагов и того, как он сможет выпутаться из череды противоречий, в которых увязло нынешнее руководство. Теперь перед ним стоит не только проблема скандального следствия о взрыве химикатов в ключевой гавани государства, но и поиск виновных в новом громком происшествии в столице. По крайней мере в день столкновений в Бейруте он в очередной раз пообещал добиться правосудия.

ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية. وانا، من جهتي، سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى وصولاً الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي — General Michel Aoun (@General_Aoun) October 14, 2021

Вряд ли сейчас Ливан дойдет до пика, который приведет его к гражданской войне, однако перед ним и так стоит масса иных проблем. Остается надеяться, что недавно сформированное правительство, возглавляемое Наджибом Микати, сможет изолировать себя от внутренних разногласий и сумеет изменить жизнь соотечественников к лучшему.

Впрочем, на выполнение плана, направленного на выполнение требований МВФ, гарантирующего стране финансовую поддержку, кабмину отведено совсем немного времени. Сегодня, 19 октября, ливанский парламент проголосовал за проведение выборов в законодательные органы, которые состоятся уже весной — 27 марта.

После этого будет назначен новый глава правительства, на котором будет лежать задача по формированию своего кабинета министров.