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Песков намерен ознакомиться с высказыванием Эрдогана о Совбезе ООН на турецком языке
Политика
Песков намерен ознакомиться с высказыванием Эрдогана о Совбезе ООН на турецком языке
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 19 октября. Официальный представитель Кремля Дмитирий Песков намерен внимательно ознакомиться с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «пятерке» Совета Безопасности ООН.

По словам пресс-секретаря президента России, пока что он ознакомился с этим высказыванием только в переводе и в пересказе прессы.

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», — отметил Песков.

Как стало известно ранее, Эрдоган выступил против усиления роли «горстки победителей» Второй мировой войны. Турецкий лидер также заявил, что «мир больше пяти». Так он намекнул на постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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турция эрдоган песков
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