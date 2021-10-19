Публицист Чаусов: «Что объединяет девиз Супермена и снос памятников генералам Юга в США»

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В США внезапно разгорелся скандал по поводу героя комиксов Супермена. Издательство DC Comics, которому, собственно, и принадлежат права на этого персонажа, хочет поменять ему девиз. С «За правду, справедливость и американский путь» на «За правду, справедливость и светлое завтра».

Казалось бы, что тут такого? Ну, поменяли что-то в символике «человека с трусами поверх штанов». Тем более, что Супермен за всю историю своего существования менялся неоднократно. Самый первый его вариант 1934 года вообще был не героем, а злодеем с «таинственными психическими силами».

Тем не менее американское консервативное издание Fox News выступило резко против, назвав такое изменение девиза «пощечиной американскому пути». А одна из комментаторов телеканала, Лара Трамп, отметила, что такое изменение девиза является элементом «культуры пробуждения». Этим термином в США часто называют совокупность леволиберальных идеологий.

«Они хотят убрать все, что защищает Америку, — заявила Трамп. — Все, что напоминает нам о наших традициях».

Из российских реалий и сама эта тема, и пафос ее обсуждения могут показаться, мягко говоря, странными. Поэтому, думается, стоит подробнее рассказать о том, что такое Супермен как явление американской культуры, политики и общественной жизни.

Вообще, в своем классическом виде этот герой появился в апреле (по другим данным — в июне) 1938 года. Он был придуман и нарисован Джерри Сигелом и Джо Шустером. Двумя еврейскими эмигрантами. При этом сценарист Сигел, который и придумал концепцию персонажа, был выходцем из Российской империи. Точнее — из тех территорий, которые сейчас являются Литвой.

А мать художника Шустера, который изобразил Супермена в том виде, в котором мы его знаем, мигрировала в США с Украины. Так что, можно сказать, что у Супермена огромное количество российских корней.

Впрочем, понятно, что Шустер и Сигел закладывали совершенно конкретную идеологию в своего персонажа, которой, к слову, посвящено немало исследований. Так или иначе, культурологи, изучающие историю комиксов, сходятся в том, что Супермен воплощает в себе образ эмигранта, прибывшего в США (Супермен был отправлен на Землю с гибнущей планеты Криптон). Герой настолько старается соответствовать американской культуре и образу жизни, что в какой-то момент становится символом этой культуры и этой нации.

Кадр из фильма «Человек из стали» /

Главный парадокс нынешней ситуации, когда консерваторы из Fox News пытаются защитить от изменений образ Супермена, заключается в том, что этот герой изначально был крайне либеральным и символизировал именно «левую» идею в том виде, в каком она понималась в США. Супермен образца 1938 года — если и не коммунист, то явно тяготел к социализму:

«Супермен взял на себя роль социального активиста, борющегося с нечестными бизнесменами и политиками, а также со сносом старых зданий.

И такая идеологическая направленность, в общем-то, не удивительна. Потому что 1938-й — это предпоследний год Великой депрессии. В ней американское общество винило именно банкиров, капиталистов и биржевых спекулянтов. А с ними изначально Супермен и боролся.

При этом герой стал еще и принципиальным интернационалистом. В одном из комиксов второй половины 40-х Супермен воюет с организацией, фактически срисованной с ку-клукс-клана. И, естественно, ее побеждает.

Более того — ряд исследователей вообще видят религиозную подоплеку в инопланетном, криптонском имени Супермена. Имя героя Кал-Эл по этой версии можно перевести с арамейского как «голос бога». Но это уже совсем метафизические дебри, в которые сейчас, наверное, уходить не стоит.

Так или иначе, Супермен считается иконой американской культуры. Он стал этаким архетипом героя и примером для подражания в американском обществе. Символом того самого «американского пути», который руководство DC Comics и хочет вымарать из девиза персонажа.

Если сопоставлять с российскими реалиями, то, наверное, это можно сравнить с тем, как если бы у нас в стране решили переименовать Илью Муромца. Например, сделать его не богатырем на службе царя, а пламенным революционером и ниспровергателем основ, при том еще и с атеистическими убеждениями. Что, думается, вызвало бы не только самую бурную реакцию широких масс, но еще и вполне обоснованный протест со стороны православной церкви, святым которой Муромец является как реальный, а не былинный персонаж.

У нас такое, действительно, достаточно трудно представить. Но штука в том, что в США полным ходом идет глобальная культурная и историческая деконструкция. И изменение девиза Супермена в этом контексте можно мело ставить в один ряд со сносами памятников генералам Конфедерации, которые начались на волне протестов BLM и продолжаются до сих пор. Но если снос памятников — это посягательство на американскую историю, историческое примирение после гражданской войны, которое и символизируют памятники и северянам, и южанам, стоящие в США, то изменение девиза Супермена — это уже удар по культурной идентичности США.

Кадр из мультфильма «Супермен 75» / Prt Scr

При этом — по самой сердцевине этой идентичности, которой и является Супермен. Нет, супергерои или нечто похожее на них в комиксах были и до него. Но именно этот персонаж, как и Капитан Америка, который недавно стал чернокожим, дожил до наших дней и остается настолько популярным и символичным.

Любой консервативный историк скажет, что подобная культурная деконструкция — это, во-первых, опасно для общества, а во-вторых — свидетельствует о том, что в обществе, где происходят подобные явления, не просто назрела, а уже полным ходом идет революция. Пусть ее может быть и не видно со стороны, но она уже выковывает своих «новых людей» с новыми, альтернативными культурой, историей и нравственностью.

Понимают это и на канале Fox News, но, как говорится, «есть у революции начало, нет у революции конца». И это значит, что процесс сноса традиционной для Америки культуры уже не остановить. Вопрос только в том, каким будет то новое, что в итоге вырастет на руинах традиционной американской идентичности? Почему-то есть подозрение, что это новое может оказаться не то чтобы хорошим.