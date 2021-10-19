Россия планирует сопоставить позиции по Афганистану с участниками «московского формата»

Москва, 19 октября. Россия надеется сопоставить позиции в вопросе кризиса в Афганистане с другими участниками «московского формата». Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

РФ также рассчитывает на продолжение диалога сторон по этой теме.

Встреча «московского формата» по Афганистану пройдет 20 октября. В ней примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На заседании будут присутствовать представители десяти стран, а также делегация от движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). По итогам встречи стороны примут совместное заявление.

1 Организация запрещена на территории РФ.