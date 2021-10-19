Песков: Россия не собирается в одиночку «танцевать танго» в отношениях с НАТО

Москва, 19 октября. Россия не пострадает от ситуации, которая сложилась в отношениях с НАТО, поскольку между сторонами не было какого-либо диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, действия Североатлантического альянса сделали неизбежным закрепление де-юре фактического состояния двусторонних отношений.

«Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что военный блок декларировал намерение сдерживать Москву и подкреплял этот факт конкретными действиями, а выдворение дипломатов стало «последней каплей».