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Комик Михаил Галустян рассказал о самом тяжелом испытании на шоу «Звезды в Африке»
Шоу-бизнес
Комик Михаил Галустян рассказал о самом тяжелом испытании на шоу «Звезды в Африке»
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Москва, 19 октября. Известный комик Михаил Галустян вместе с певицей Ольгой Бузовой стали ведущими нового шоу на ТНТ «Звезды в Африке». Актер рассказал о работе с экс-звездой «Дома-2» и главном испытании в программе.

Галустян очень тепло отозвался о своей коллеге. По его словам, Бузова — очень хороший командный игрок. Певица и комик всегда поддерживали и помогали друг другу.

«Я думал, она не даст сказать мне и слова, но она очень хорошо и патроны подает, и стреляет неплохо. Очень трудоспособный человек, целеустремленный и веселый по жизни», — сказал юморист в беседе с «Народными Новостями».

Не обошлось и без испытаний. По словам Галустяна, самым сложным для него в проекте стало прослушивание песен Ольги Бузовой. В перерывах между съемками Галустяну приходилось оценивать новые композиции звездной коллеги.

«Олечка каждый раз говорила, а ты слышал мою новую песню? И мне приходилось слушать эту песню. Я считаю, что это испытание, и я прошел его с достоинством, и даже иногда притопывал в такт песенке. Конечно, это все ирония», — добавил юморист.

В шоу участвуют звезды из различных сфер, им предстоит бороться за еду и находить общий язык с другими участниками проекта. Знаменитости расположились на берегу реки в знаменитом регионе Лимпопо.

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Все новости / Шоу-бизнес / Комик Михаил Галустян рассказал о самом тяжелом испытании на шоу «Звезды в Африке»
галустян бузова звезды в африке
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