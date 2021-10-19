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Суданский чиновник предупредил об усугублении хлебного кризиса

  /   Обновлено: 19 октября 2021 13:11
Весь мир
Суданский чиновник предупредил об усугублении хлебного кризиса
pixabay.com  /  PD

Хартум, 19 октября. Запасов пшеницы для обеспечения суданской столицы хватит примерно на две недели, сообщил высокопоставленный чиновник в правительстве.

Он добавил, что власти в настоящее время прилагают усилия по закупке необходимого количества сырья у национальных производителей. Хартум и другие штаты страны сталкиваются с острым недостатком хлеба, результатом которого стало закрытие более 80% пекарен и возвращение длинных очередей.

Министр торговли и снабжения Судана Али Гедо сообщил в понедельник о том, что запасы местной пшеницы оценивается в 200 тыс. тонн, то есть около трети всего объема, произведенного в прошедшем сезоне. По его словам, в настоящее время предпринимаются шаги по приобретению оставшейся части, на что имеются соответствующие договоренности с минфином и компаниями.

Около месяца назад протестующее население восточного региона перекрыло доступ к жизненно важным объектам, включая главный импортно-экспортный порт, а также дорогу, соединяющую Порт-Судан и столицу. Это привело к возобновлению топливного и хлебного кризисов и повышению цен на многие товары общего потребления.

Министр отметил, что штаты не испытывают таких проблем с пшеницей, как Хартум. Их стратегические запасы покрывают гораздо больший период. Однако и в регионах население страдает от острой нехватки ресурсов. Так, в Эль-Фашире, столице провинции Северный Дарфур, на днях вспыхнула демонстрация с массовым участием детей. Школьники протестовали против высоких цен на нефть и обвиняли в этом переходный кабинет министров и губернатора Минни Арко Минави, который, вместо того чтобы решать проблемы, все время проводит в столице и занимается вопросами дележа власти.

По словам Гедо, многие предприятия намерены импортировать разного рода продукцию, в том числе муку, через порты других стран, таких как Египет, Ливия, Эритрея и Джибути. Об этом существуют уже определенные договоренности с зарубежными партнерами.

Однако об утрате Порт-Суданом значения главной продовольственной и энергетической артерии страны говорить не приходится. Али Гедо сообщил, что правительство всячески поощряет его развитие. Об этом недавно представлена соответствующая инициатива совместно с региональными партнерами.

В начале месяца способность оказать содействие Хартуму в борьбе с экономическим кризисом выразила Россия. Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева сообщила в ходе Генассамблеи в Нью-Йорке о том, что Москва готова поддерживать Судан и развивать отношения на двусторонней основе.

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