Дэнни Де Вито сыграет в фильме «Особняк с привидениями» от Disney

Лос-Анджелес, 19 октября. Американский актер Дэнни Де Вито присоединился к касту нового фильма Disney «Особняк с привидениями». Основой для ленты стал одноименный аттракцион, который можно встретить в некоторых Диснейлендах.

Новая кинокартина от созданной Уолтом Диснеем студии расскажет о матери и сыне, которые переезжают в особняк. Героям придется столкнуться с разными персонажами, скрывающими тайну этого дома. Дэнни Де Вито перевоплотится в фильме в чопорного профессора, пишет The Hollywood Reporter.

Пока известно, что компанию актеру в кинокартине составят Оуэн Уилсон, Розарио Доусон, Тиффани Хэдиш и Лакит Стэнфилд. Режиссером нового «Особняка с привидениями» выступит Джастин Симиен. Съемки уже стартовали в Атланте и Новом Орлеане, но сроки премьеры ленты пока не называются.

Студия Disney уже выпускала фильм «Особняк с привидениями» в 2003 году. Тогда одну из главных ролей в ленте сыграл Эдди Мерфи.

Ранее сообщалось о планах Disney снять кинокартину о Уолте Диснее. Фильм расскажет о строительстве первого в мире Диснейленда.