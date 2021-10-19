Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 14:31
14:29
Политика
Журналистка Гэмбл опубликовала в соцсетях тор с фотографией Путина и провокационной надписью
14:29
Общество
Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 79 регионах России
14:27
Происшествия
В Удмуртии следователи возбудили дело по факту гибели мальчика и девушки в ДТП
14:24
Политика
Лавров: Россия ждет от НАТО шагов по улучшению отношений
14:24
Общество
Режиссер Клим Шипенко уверен в окупаемости снятого на МКС фильма «Вызов»
14:23
Общество
Мишустин поддержал идею о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в России
14:22
Происшествия
Потерпевший крушение бразильский парусник восстановят в Эквадоре
14:22
Общество
Публицист Чаусов: «Что объединяет девиз Супермена и снос памятников генералам Юга в США»
14:21
Общество
Муфтият Дагестана осудил «Игру в кальмара» за пропаганду «легких убийств»
14:18
Армия
Патрульный корабль «Сергей Котов» войдет в состав Черноморского флота ВМФ РФ до конца года
Все новости

Светлана Лобода закатила грандиозную вечеринку в честь своего 39-летия
Шоу-бизнес
Светлана Лобода закатила грандиозную вечеринку в честь своего 39-летия
instagram.com  /  @lobodaofficial

Абу-Даби, 19 октября. Популярная певица Светлана Лобода отпраздновала свой 39-й день рождения 18 октября. Артистка устроила шикарную вечеринку в ОАЭ, пригласив родных, друзей и коллег. Кадрами с грандиозной встречи она поделилась в Stories на странице в Instagram.

На торжестве гостей Лободы развлекали диджеи и музыканты. Исполнили свои хиты и друзья-певцы артистки. Например, Монатик спел для подруги свои известные композиции, а потом вывел ее на сцену. Артисты спели хит Лободы «40 градусов».

Prt Scr instagram.com / @lobodaofficial

Артистка выбрала для празднования дня рождения весьма экстравагантный наряд. На ней были черные обтягивающие шорты и бюстгальтер, поверх этого было накинуто прозрачное платье со стразами. Певица дополнила образ казаками.

В финальной части торжества знаменитость получила приятный сюрприз. Для звезды подготовили фейерверк, в огненном шару светилась надпись I love you, пишет Teleprogramma.pro. Многие предположили, что это был подарок от любимого мужчины. Поклонники не знают имя спутника артистки. Лобода тщательно скрывает отношения с ним.

Этим летом Светлана Лобода осталась без продюсера. Нателла Крапивина внезапно решила уйти не только от артистки, но и из шоу-бизнеса. Спустя несколько месяцев она рассказала о сложностях в работе со звездой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Светлана Лобода закатила грандиозную вечеринку в честь своего 39-летия
вечеринка лобода день рождения
Комментировать