Светлана Лобода закатила грандиозную вечеринку в честь своего 39-летия

Абу-Даби, 19 октября. Популярная певица Светлана Лобода отпраздновала свой 39-й день рождения 18 октября. Артистка устроила шикарную вечеринку в ОАЭ, пригласив родных, друзей и коллег. Кадрами с грандиозной встречи она поделилась в Stories на странице в Instagram.

На торжестве гостей Лободы развлекали диджеи и музыканты. Исполнили свои хиты и друзья-певцы артистки. Например, Монатик спел для подруги свои известные композиции, а потом вывел ее на сцену. Артисты спели хит Лободы «40 градусов».

Prt Scr instagram.com / @lobodaofficial

Артистка выбрала для празднования дня рождения весьма экстравагантный наряд. На ней были черные обтягивающие шорты и бюстгальтер, поверх этого было накинуто прозрачное платье со стразами. Певица дополнила образ казаками.

В финальной части торжества знаменитость получила приятный сюрприз. Для звезды подготовили фейерверк, в огненном шару светилась надпись I love you, пишет Teleprogramma.pro. Многие предположили, что это был подарок от любимого мужчины. Поклонники не знают имя спутника артистки. Лобода тщательно скрывает отношения с ним.

Этим летом Светлана Лобода осталась без продюсера. Нателла Крапивина внезапно решила уйти не только от артистки, но и из шоу-бизнеса. Спустя несколько месяцев она рассказала о сложностях в работе со звездой.