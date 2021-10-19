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Глава МИД Ливии призвала ЕС поддержать стабильность в стране
Весь мир
Глава МИД Ливии призвала ЕС поддержать стабильность в стране
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 19 октября. Министр иностранных дел Правительства национального единства Ливии Наджла аль-Мангуш призвала Европейский союз поддержать страну в завершении переходных этапов и достижении стабильности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Глава МИД посетила Люксембург для участия в заседании министерского совета ЕС. Во время выступления она пригласила коллег на конференцию в Триполи, которая состоится 21 октября.

«Инициатива по стабильности в Ливии направлена на создание экономической конкуренции, формированию армии под одним командованием и объединению международной позиции в отношении государства», — заявила министр.

Наджла аль-Мангуш рассчитывает на успешную реализацию правительственного проекта. Он позволит привести страну к безопасности и, в конце концов, к президентским и парламентским выборам, запланированным на 24 декабря.

«Призываю коллег из ЕС внести свой вклад, поддержав ливийцев в достижении стабильности и в завершении переходных этапов», — уточнила она.

Глава МИД добавила, что североафриканское государство в наибольшей степени затронуто проблемой незаконной иммиграции. Для решения этого вопроса необходима твердая и единая позиция международного сообщества и профильных организаций.

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил со спецпосланником ООН по Ливии Яном Кубишем последние события в Триполи. Стороны поддержали инициативу по стабилизации ситуации в стране.

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